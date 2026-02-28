Les sourires sont revenus au Stade Rennais depuis le départ d’Habib Beye, qui entretenait des rapports tendus avec de nombreux joueurs. Trois d’entre eux semblent libérés.

Le Stade Rennais FC aborde un tournant important de sa saison ce samedi à 17h face au Toulouse FC. Après deux victoires consécutives, les Rouge et Noir ont l’occasion de confirmer leur renouveau et de s’inviter pleinement dans la lutte pour les places européennes. Un succès leur permettrait notamment de revenir à hauteur de l’Olympique de Marseille, actuel quatrième, et de relancer complètement leurs ambitions dans cette dernière ligne droite.

L’effet Franck Haise déjà visible

Le changement d’entraîneur a profondément modifié la dynamique rennaise. Quelques jours après le départ d’Habib Beye, l’intérim assuré par Stéphane Tambouret avait déjà permis un exploit retentissant contre le Paris Saint-Germain (3-1). Mais c’est surtout l’arrivée de Franck Haise qui semble avoir enclenché une nouvelle dynamique, illustrée par la victoire nette sur la pelouse de l’AJ Auxerre (3-0) lors de sa première sur le banc.

Ce samedi, l’ancien technicien lensois va découvrir le Roazhon Park dans son nouveau rôle. Un rendez-vous symbolique, mais aussi stratégique, car Rennes doit désormais confirmer devant son public.

Un défi défensif majeur à domicile

Malgré les récents succès, un point noir persiste : la solidité défensive à domicile. Selon Opta, Rennes reste sur huit matches consécutifs au Roazhon Park avec au moins un but encaissé, soit un total de onze buts concédés. Il s’agit de la pire série du club depuis trois ans.

Pour Franck Haise, restaurer la solidité collective constitue une priorité. Son système en 4-2-3-1, plus équilibré, vise à resserrer les lignes et à mieux protéger la défense. Garder une cage inviolée face à Toulouse serait un signal fort, preuve que le renouveau rennais ne repose pas uniquement sur l’efficacité offensive.

Un vestiaire libéré après le départ d’Habib Beye

Au-delà de l’aspect tactique, c’est l’atmosphère interne qui a changé. Selon Le Télégramme, l’ambiance pesante qui régnait ces dernières semaines s’est dissipée. Les sourires sont revenus, les joueurs semblent plus libérés et certains profitent pleinement du nouveau contexte.

C’est notamment le cas d’Estéban Lepaul. L’attaquant n’était pas totalement à l’aise dans l’ancien système à deux pointes, où il évoluait aux côtés de Breel Embolo. Désormais seul en pointe dans le dispositif de Haise, il bénéficie d’un rôle plus clair et mieux adapté à ses qualités de mobilité et de finition.

Même constat pour Sebastian Szymanski. Arrivé récemment, le meneur de jeu n’avait pratiquement pas eu le temps de travailler avec Habib Beye. Positionné dans l’axe, à son poste naturel, il a immédiatement brillé à Auxerre, apportant créativité et liant entre le milieu et l’attaque.

Enfin, Mahamadou Nagida incarne lui aussi ce renouveau. Peu utilisé auparavant, il bénéficie du retour à une défense à quatre pour s’imposer progressivement dans le onze. Bien qu’il soit gaucher, son repositionnement à droite lui offre du temps de jeu et lui permet d’exprimer sa polyvalence. Depuis le départ de Beye, il a déjà enchaîné deux titularisations, soit plus que lors de toute la période précédente.

Une opportunité de relancer la course à l’Europe

Face à Toulouse, Rennes ne joue pas seulement une troisième victoire consécutive. Le club breton peut se repositionner dans la course à la Ligue Europa et envoyer un message clair à ses concurrents directs.

Le changement d’entraîneur, la réorganisation tactique et le retour de la confiance ont redonné une identité claire à l’équipe. Reste désormais à confirmer devant son public, en retrouvant cette solidité défensive qui fait souvent la différence dans les moments clés d’une saison.

Pour Franck Haise, réussir ses débuts à domicile serait plus qu’un symbole : ce serait la confirmation que le Stade Rennais a définitivement tourné la page et retrouvé ses ambitions européennes.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

28/02 : Stade Rennais-Toulouse (24e journée de Ligue 1)

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)