Revue de presse : Haise tient son Dembélé au Stade Rennais, 2 renforts en vue à Nice, Risser sous pression à Lens

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

Stade Rennais : Haise révèle son secret pour gagner les matchs

Avant la réception du Toulouse FC, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, a prôné le calme et l’humilité malgré une dynamique contrastée. Il relativise l’emballement autour des résultats : « Il y a quatre victoires, tout le monde est content. Il y a quatre défaites, puis c’est la crise. » Sa ligne directrice est claire : « Je vais rester très tranquille et très humble. » Conscient que les entraîneurs sont jugés avant tout sur les résultats, il a fait un gros aveu en révélant sa recette pour faire gagner des matchs à son équipe : « Il faut que j’arrive à me détacher des résultats pour créer les conditions des résultats. » Actuellement sixièmes de Ligue 1, à trois points de l’OM, les Rennais visent une qualification européenne. Pour y parvenir, Haise mise sur l’adaptation et la confiance : « S’adapter aux points forts de l’équipe » et répondre « à ce qui les rassure le plus ou les met le plus en confiance », tout en reconnaissant qu’« il y a forcément des choses à améliorer », malgré « de la consistance ».

OGC Nice : deux retours se profilent pour Puel

Absents depuis de longs mois suite à leur grosse blessure au genou (rupture des ligaments croisés), Mohamed Abdelmonem et Youssouf Ndayishimiye ont enfin pu passer du temps sur un terrain en disputant 45 minutes lors d’un match amical à l’OGC Nice. Cela laisse présager d’un retour dans peu de temps (après la trêve?) pour renforcer le secteur défensif du Gym.

Stade Rennais : Haise a son Dembélé à Rennes

Auteur d’un bon premier match à Auxerre pour la grande première de Franck Haise sur le banc du Stade Rennais (3-0), Esteban Lepaul en a profité pour soigner ses statistiques personnelles. Depuis janvier 2025, l’attaquant du SRFC (20) talonne même Ousmane Dembélé (21, PSG) au rang des meilleurs buteurs français dans les 5 grands championnats. Avec 44 réalisations, Kylian Mbappé reste au-dessus du lot au Real Madrid.

SCO Angers : effectif au complet à Monaco

Alexandre Dujeux pourra compter sur un effectif au complet pour le périlleux déplacement du SCO à Monaco. « Des petits pépins par ci par là qui n’ont pas empêché les garçons de s’entraîner », a expliqué le coach d’Angers en conférence de presse. Malades cette semaine, Ekomié a repris hier et Van den Boomen ce matin.

LFP : De Tavernost bientôt remplacé ?

Le collège de Ligue 1 d’hier après-midi a évoqué le remplacement du directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost, qui a démissionné et n’a pas l’intention de s’éterniser car une nouvelle mission l’attend. Il a été décidé de sélectionner d’abord un cabinet de recrutement et de mettre en place un petit groupe de travail avec Vincent Labrune (président de la Ligue), deux présidents de club qui n’ont pas encore été désignés et le fonds CVC. Une prochaine réunion est prévue le 10 mars pour démarrer le processus de recrutement. Si De Tavernost part avant l’arrivée de son successeur, c’est Arnaud Rouger, le directeur général de la LFP, qui assurera une sorte d’intérim avec les équipes de LFP Media. Il l’avait déjà fait après le départ de Benjamin Morel, le prédécesseur de De Tavernost, fin 2024.

LOSC : Genesio fier de l’exploit à Belgrade

Bruno Genesio ne boude pas son plaisir après la qualification héroïque du LOSC hier en Ligue Europa face à l’Étoile Rouge de Belgrade (0-1, 2-0). « Je pense qu’on peut parler d’exploit, parce que Lille ne s’était jamais qualifié en Coupe d’Europe après avoir perdu l’aller à domicile. En plus, l’Étoile Rouge était invaincue depuis deux mois (9 victoires, 2 nuls) », a glissé le coach des Dogues en conférence de presse d’après match.

RC Lens : Risser sous pression à Strasbourg

Robin Risser est de retour à la maison. Formé à Strasbourg, le jeune gardien du LOSC y revient ce soir sous le maillot du RC Lens, avec qui il reste sur une prestation mitigée face à l’AS Monaco (2-3). « Le match sera particulier pour lui, confie Pierre Sage. Après l’aller, je me souviens qu’on lui avait dédié cette victoire. Maintenant, c’est peut-être lui qui va nous dédier un superbe match. »

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

