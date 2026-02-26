Stade Rennais : Haise annonce trois gros coups durs avant le match contre Toulouse

Ce samedi à 17 heures, Franck Haise vivra sa toute première au Roazhon Park. Pour sa grande entrée en scène à domicile sur le banc du Stade Rennais, l’ancien coach niçois affronte Toulouse sans pouvoir compter sur trois joueurs majeurs : Jérémy Jacquet, Przemyslaw Frankowski et Glen Kamara. La défense bretonne se retrouve donc à recomposer dans un contexte où l’incertitude plane sur l’état de santé de Jacquet, déjà lié à Liverpool pour l’avenir.

Trois absents dans l’effectif rennais

Ce samedi, Rennes s’apprête à défier Toulouse lors de la 24e journée de Ligue 1 avec une défense diminuée. Jacquet (touché à l’épaule), Frankowski (problème au mollet) et Kamara (cheville) manquent à l’appel. Si la reprise de Frankowski et Kamara est envisagée dès la semaine prochaine, aucune certitude ne s’impose concernant le défenseur central, déjà absent depuis bientôt trois semaines.

Jacquet, une absence stratégique et un avenir incertain

Pour le staff, la véritable interrogation concerne l’état de l’épaule de Jérémy Jacquet. Coup dur depuis sa blessure survenue à Lens début février, le futur joueur de Liverpool s’oriente vers une convalescence à rallonge. La question d’une opération reste sur la table : des examens complémentaires sont attendus pour trancher la suite. À la veille du match, l’entraîneur rennais temporise : « Je ne sais pas encore précisément, il (Jacquet) fait ses soins, sa rééducation, on en est là pour le moment, il travaille en salle ».

Dans ce climat d’incertitudes, Franck Haise prépare son premier match sur le banc rouge et noir avec prudence. Son premier onze de départ devra s’adapter à ces absences de marque, tout en gardant une ambition forte pour rester au contact du haut du classement. L’enjeu sportif est réel : prendre des points face à Toulouse, rassurer ses supporters et amorcer une dynamique positive à domicile.