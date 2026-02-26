Pronostic Stade Rennais – Toulouse : l’effet Haise peut-il durer ?

Voici l’analyse complète du match de la 24e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et Toulouse, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour le deuxième match de Franck Haise sur son banc, le Stade Rennais reçoit ce samedi (17h) Toulouse, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Sur une série de deux victoires consécutives, les hommes de Franck Haise abordent ce match avec confiance. Pour consolider leur position dans le Top 6 et continuer à viser une place européenne, ils devront notamment s’appuyer sur leur solidité à domicile et leur créativité offensive pour déjouer les plans d’un équipe toulousaine toujours difficile à manœuvrer.

Ligue 1 – Rennes vs Toulouse

28 février 2026 · 17h · Roazhon Park

Rennes a retrouvé des couleurs

Le Stade Rennais semble retrouver un souffle positif sous Franck Haise, alternant solidité défensive et capacité à marquer dans les moments clés. À domicile, Rennes reste une équipe difficile à battre et pourra compter sur son public pour mettre la pression sur Toulouse dès les premières minutes.

Les Bretons devront toutefois se méfier des transitions rapides toulousaines et rester concentrés, surtout sur les phases arrêtées où le TFC peut se montrer dangereux.

Toulouse voyage bien

Le Toulouse FC, septième meilleure équipe à l’extérieur depuis le début de la saison, est capable de créer des surprises. L’équipe se montrera très motivée pour ramener un résultat de Roazhon Park, mais devra être réaliste et opportuniste. Les Toulousains comptent sur leur jeu rapide et leurs attaquants pour tenter de déstabiliser la défense rennaise.

Confrontations récentes

Les duels entre Rennes et Toulouse donnent souvent lieu à des matchs ouverts, avec des buts des deux côtés.

Bilan des 10 derniers matchs entre le Stade Rennais et le Toulouse FC :

Rennes : 3 victoires

Toulouse : 4 victoires

Matchs nuls : 3

Les dernières confrontations entre les deux équipes tournent légèrement à l’avantage du Téfécé.

Les compos probables

La compo probable du Stade Rennais : Samba – Nagida, Rouault, Brassier, Merlin – Rongier, Camara – Al-Tamari, Szymanski, Nordin – Lepaul.

Absent : Jacquet (blessé).

Incertain : Frankowski, Kamara (blessés).

La compo probable de Toulouse : Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen – Sidibé, Diop, Sauer, Methalie – Hidalgo, Russell-Rowe, Gboho.

Absents : Francis, Messali, Magri (blessés), Casseres (suspendu).

Incertain : Dönnum (écarté).

Lepaul en grande forme, attention à Gboho côté Toulousain !

Du côté du Stade Rennais, c’est Esteban Lepaul qui se démarque comme l’attaquant le plus prolifique du club en Ligue 1 cette saison, avec neuf réalisations. Buteur lors des trois derniers matchs, il est même bien placé dans le classement des meilleurs buteurs du championnat.

Pour Toulouse, l’attaque est plus partagée, mais Yann Gboho se distingue comme le meilleur buteur du Téfécé, avec six buts marqués, devant Franck Magri (5 buts), qui sera absent lors de cette rencontre, et Santiago Hidalgo (4 buts).

Tendances de cotes et marchés : Rennes favori à domicile

Issue Bookmaker Cote Évolution 24h Victoire Rennes (1) Unibet 2.15 Légère baisse Match nul (X) Unibet 3.40 Stable Victoire Toulouse (2) Unibet 3.60 Stable / légère hausse

Les probabilités implicites donnent environ :

Rennes : 45 %

Toulouse : 25 %

Nul : 30 %

Un scénario qui confirme que Rennes part favori, mais Toulouse peut créer la surprise.

Notre pronostic du match Rennes – Toulouse

Victoire Rennes (ou Rennes ou nul en sécurisé) : la dynamique récente et l’avantage du terrain peuvent faire la différence.

: la dynamique récente et l’avantage du terrain peuvent faire la différence. Les deux équipes marquent : scénario plausible vu le profil offensif des deux équipes.

: scénario plausible vu le profil offensif des deux équipes. Plus de 2,5 buts : option intéressante si le match s’ouvre.

Scores possibles

2‑1 : Rennes contrôle, Toulouse réduit l’écart en fin de match.

: Rennes contrôle, Toulouse réduit l’écart en fin de match. 1‑1 : match équilibré, Toulouse profite de la moindre erreur.

: match équilibré, Toulouse profite de la moindre erreur. 3‑1 : Rennes impose sa supériorité et confirme sa dynamique.

Une chose est sûre : Rennes veut sécuriser sa place européenne, et Toulouse tentera de créer la surprise dans ce match qui s’annonce ouvert et disputé.