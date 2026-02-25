Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens

Ce mercredi, c’était jour d’entraînement public au Stade Rennais, qui a donc choisi d’ouvrir les portes du groupe pro à ses fidèles avant la réception de Toulouse samedi. Devant un public qui a répondu présent, comme le soleil, les hommes de Franck Haise se sont entraînés avant de jouer le jeu des photos et des autographes.

Début de séance sous le soleil, et devant nos supporters ☀️✊ pic.twitter.com/7MWZieXoM1 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 25, 2026

Le « Racing Club de Rennes » a encore frappé

Mais, sur les réseaux sociaux, quelque chose d’autre a attiré l’attention, à savoir une nouvelle similitude entre le SRFC et le RC Lens. En effet, Rennes est souvent appelé le « Racing Club de Rennes » en raison des nombreux anciens Lensois présents au club, au niveau de l’effectif, du staff et de la direction. La récente arrivée de Franck Haise sur le banc n’a fait que renforcer ce surnom. Et il se trouve que le Stade Rennais n’était pas le seul club à ouvrir son entraînement au public ce mercredi, étant donné que… le RC Lens en a fait de même !

Plus de 4000 supporters se sont réunis au stade François-Blin d’Avion pour soutenir les Sang et Or après leur défaite contre Monaco (2-3) et avant le déplacement à Strasbourg vendredi soir. Sur X, les supporters se sont amusés de cette coïncidence : « Racing club de rennes », ou encore « Ah ouai les corons c’était peut être de trop » en réponse à la publication rennaise. Une nouvelle fois, la connexion Rennes-Lens a fait parler gentiment, et les deux équipes devront désormais attendre la saison prochaine pour se retrouver !