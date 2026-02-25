À LA UNE DU 25 FéV 2026
[20:05]PSG – AS Monaco : les compos de Luis Enrique et Pocognoli sont connues
[20:00]FC Nantes : les supporters nomment le successeur de Kantari, Dupraz a ses partisans ! 
[19:31]Real Madrid : la compo d’Arbeloa pour affronter Benfica, le remplaçant de Mbappé est connu
[19:24]Real Madrid : après son dérapage devant Vinicius, Prestianni (Benfica) a encore pété les plombs
[19:08]RC Lens Mercato : c’est signé pour cette prolongation très attendue (officiel)
[18:54]Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens
[18:13]RC Lens Mercato : Nadir (OM) à Lens cet été, les supporters prennent clairement position
[17:51]FC Nantes Mercato : c’est validé pour l’arrivée de Lepenant à Toulouse cet été !
[17:31]OL Mercato : un nouveau coup retentissant à la Pavel Sulc en préparation pour cet été
[17:06]FC Barcelone : une arrivée surprise au Barça, Hansi Flick surveillé de très près
Stade Rennais : Franck Haise a encore relancé la connexion avec le RC Lens

Par William Tertrin - 25 Fév 2026, 18:54
💬 Commenter
Franck Haise saluant les supporters avant le match Auxerre-Rennes.
Ce mercredi, c’était jour d’entraînement public au Stade Rennais, qui a donc choisi d’ouvrir les portes du groupe pro à ses fidèles avant la réception de Toulouse samedi. Devant un public qui a répondu présent, comme le soleil, les hommes de Franck Haise se sont entraînés avant de jouer le jeu des photos et des autographes.

Le « Racing Club de Rennes » a encore frappé

Mais, sur les réseaux sociaux, quelque chose d’autre a attiré l’attention, à savoir une nouvelle similitude entre le SRFC et le RC Lens. En effet, Rennes est souvent appelé le « Racing Club de Rennes » en raison des nombreux anciens Lensois présents au club, au niveau de l’effectif, du staff et de la direction. La récente arrivée de Franck Haise sur le banc n’a fait que renforcer ce surnom. Et il se trouve que le Stade Rennais n’était pas le seul club à ouvrir son entraînement au public ce mercredi, étant donné que… le RC Lens en a fait de même !

Plus de 4000 supporters se sont réunis au stade François-Blin d’Avion pour soutenir les Sang et Or après leur défaite contre Monaco (2-3) et avant le déplacement à Strasbourg vendredi soir. Sur X, les supporters se sont amusés de cette coïncidence : « Racing club de rennes », ou encore « Ah ouai les corons c’était peut être de trop » en réponse à la publication rennaise. Une nouvelle fois, la connexion Rennes-Lens a fait parler gentiment, et les deux équipes devront désormais attendre la saison prochaine pour se retrouver !

