Pierre Sage était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du RC Lens à Strasbourg en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45).

À deux jours du déplacement brûlant à la Meinau, Pierre Sage a fait le point sur l’infirmerie des Sang et Or. Entre blessure, absences et réaction attendue après Monaco, le RC Lens avance sur un fil face à une équipe du RC Strasbourg qui a marqué les esprits à domicile face à l’OL (3-1).

Aguilar absent de 2 à 3 semaines !

« Adrien Thomasson s’est blessé lors du premier but, mais il pourra jouer (main). Ruben Aguilar a une blessure musculaire au mollet et manquera 2 à 3 semaines. Sinon, il y a les absents habituels : Gurtner, Antonio, Baidoo, Gradit », a détaillé le technicien du RC Lens en conférence de presse. Si Thomasson devrait tenir sa place malgré une blessure à la main, la perte d’Aguilar pour plusieurs semaines fragilise encore un peu plus un effectif du RC Lens.

Thomasson jouera amoindri

À l’approche d’un déplacement périlleux à la Meinau, le timing ne pouvait pas être pire. Après la défaite face à l’AS Monaco à Bollaert (2-3), Sage attend une réaction immédiate. « Perdre, on a vécu ça quatre fois cette saison. On a gagné à chaque fois après. On ne veut pas revivre cette situation. On sait où on met les pieds. Face à une belle équipe, on doit faire un grand match. Dans notre situation, on doit doublement le faire », a-t-il insisté.

« Strasbourg, l’équipe la plus séduisante depuis deux saisons »

L’entraîneur du RC Lens ne cache pas son respect total pour le RC Strasbourg : « C’est l’équipe la plus séduisante depuis deux saisons. Le nouveau coach est dans la suite de Rosenior, c’est une équipe flexible. » Le décor est planté. Entre pression comptable et hécatombe physique, Lens devra montrer du caractère pour ne pas s’enfoncer. En terme d’ambitions, Sage a été clair : « Objectif, 55 points, c’est raté le week-end dernier. Là, on reste sur cet objectif là. On veut le résoudre le plus rapidement possible. L’important reste le match suivant. » Il n’y a plus qu’à…



Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France