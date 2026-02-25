À LA UNE DU 25 FéV 2026
[15:00]ASSE Mercato : une nouvelle recrue bloquée par des problèmes internes, Duffus dans la boucle !
[14:30]OM : Beye a invité une petite merveille à Marbella, les supporters en folie !
[14:00]FC Nantes : pour Kantari, les mauvaises nouvelles s’enchaînent avant le LOSC !
[13:32]Real Madrid Mercato : 3 bonnes raisons de croire à l’arrivée de Vitinha (PSG)
[13:14]RC Lens : Thomasson amoindri à Strasbourg, Pierre Sage perd un autre titulaire pour plusieurs semaines !
[13:01]OM : Aguerd encore blessé, panique totale à Marseille !
[12:47]ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Montanier avant Pau ! 
[12:30]FC Barcelone Mercato : Flick a déjà scellé l’avenir de Cancelo ! 
[12:11]PSG : clap de fin pour Ousmane Dembélé ?
[11:50]OM – INFO BUT! Mercato : Paris torpille le tout dernier dossier ouvert par Benatia
RC Lens : Thomasson amoindri à Strasbourg, Pierre Sage perd un autre titulaire pour plusieurs semaines !

Par Bastien Aubert - 25 Fév 2026, 13:14
Pierre Sage (RC Lens)
Pierre Sage était présent en conférence de presse à deux jours du périlleux déplacement du RC Lens à Strasbourg en ouverture de la 24e journée de Ligue 1 (20h45).

À deux jours du déplacement brûlant à la Meinau, Pierre Sage a fait le point sur l’infirmerie des Sang et Or. Entre blessure, absences et réaction attendue après Monaco, le RC Lens avance sur un fil face à une équipe du RC Strasbourg qui a marqué les esprits à domicile face à l’OL (3-1).

Aguilar absent de 2 à 3 semaines ! 

« Adrien Thomasson s’est blessé lors du premier but, mais il pourra jouer (main). Ruben Aguilar a une blessure musculaire au mollet et manquera 2 à 3 semaines. Sinon, il y a les absents habituels : Gurtner, Antonio, Baidoo, Gradit », a détaillé le technicien du RC Lens en conférence de presse. Si Thomasson devrait tenir sa place malgré une blessure à la main, la perte d’Aguilar pour plusieurs semaines fragilise encore un peu plus un effectif du RC Lens.

Thomasson jouera amoindri 

À l’approche d’un déplacement périlleux à la Meinau, le timing ne pouvait pas être pire. Après la défaite face à l’AS Monaco à Bollaert (2-3), Sage attend une réaction immédiate. « Perdre, on a vécu ça quatre fois cette saison. On a gagné à chaque fois après. On ne veut pas revivre cette situation. On sait où on met les pieds. Face à une belle équipe, on doit faire un grand match. Dans notre situation, on doit doublement le faire », a-t-il insisté. 

« Strasbourg, l’équipe la plus séduisante depuis deux saisons »

L’entraîneur du RC Lens ne cache pas son respect total pour le RC Strasbourg : « C’est l’équipe la plus séduisante depuis deux saisons. Le nouveau coach est dans la suite de Rosenior, c’est une équipe flexible. » Le décor est planté. Entre pression comptable et hécatombe physique, Lens devra montrer du caractère pour ne pas s’enfoncer. En terme d’ambitions, Sage a été clair : « Objectif, 55 points, c’est raté le week-end dernier. Là, on reste sur cet objectif là. On veut le résoudre le plus rapidement possible. L’important reste le match suivant. » Il n’y a plus qu’à…

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

RC LensRC Strasbourg

