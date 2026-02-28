Stade Rennais : déception pour Haise, l’alter ego de Dembélé est dans un autre club de Ligue 1

Si Esteban Lepaul marche sur les traces d’Ousmane Dembélé au Stade Rennais, l’alter ego du Ballon d’Or 2025 se cacherait finalement dans un autre club de Ligue 1. Une petite déception à prendre évidemment avec le sourire pour Franck Haise.

Le Stade Rennais pouvait se targuer d’avoir une nouvelle version d’Ousmane Dembélé dans ses rangs. En effet, comme relayé sur notre site ce vendredi, Esteban Lepaul compte 20 buts marqués depuis janvier 2025. C’est seulement un de moins que l’attaquant du PSG sur la même période, tandis que Mbappé en compte 44. Mais l’alter ego de Dembélé en Ligue 1 se cacherait peut-être finalement… à l’OGC Nice.

Lepaul devant Dembélé et Cho

En effet, lors de sa conférence de presse avant le déplacement au Paris FC, le coach Claude Puel a tenté une comparaison entre son attaquant Mohamed-Ali Cho et Ousmane Dembélé : « On peut le comparer un petit peu à toute proportion gardée, parce qu’il y en a un qui a le Ballon d’or, un petit peu à un Dembélé avec des caractéristiques où il peut aller sur son pied droit, son pied gauche. Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir des efforts pendant tout un match ».

Le Ballon d’Or 2025 aurait donc plusieurs alter egos en Ligue 1, mais pour l’instant, c’est bien Esteban Lepaul qui le devance au classement des meilleurs buteurs du championnat. Le Rennais en est à 12 buts cette saison, contre 8 pour Dembélé, et 4 pour Cho.