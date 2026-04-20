PSG : coup de tonnerre pour l’avenir de Barcola, le Barça en pôle position !

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À l’approche d’un sprint final brûlant, une rumeur inattendue vient secouer le Paris Saint-Germain. Et elle concerne l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif : Bradley Barcola.

Une info surprenante venue d’Espagne

Alors que le PSG se concentre sur ses objectifs en Ligue 1 et en Ligue des Champions, les médias espagnols ont lâché une bombe : Barcola aurait été proposé au FC Barcelone.

Selon le quotidien Sport, l’ailier parisien — récemment passé sous la gestion de l’agent Moussa Sissoko — serait également dans le viseur de plusieurs clubs anglais. Mais c’est bien le Barça qui tiendrait la corde, avec un intérêt marqué en interne.

Deco séduit, mais un dossier complexe

En Catalogne, Deco verrait en Barcola un renfort de choix pour dynamiser l’attaque blaugrana. Son profil, sa vitesse et sa capacité à faire des différences séduisent clairement.

Mais entre l’intérêt et la réalité, un fossé énorme existe.

Un transfert presque impossible ?

Premier obstacle, et pas des moindres : le prix. Une opération autour des 80 millions d’euros semble inévitable pour arracher Barcola au PSG.

Un montant difficilement compatible avec la situation financière actuelle du FC Barcelone, déjà engagé sur d’autres dossiers prioritaires comme celui de Julián Álvarez.

Autre point : Barcola n’était, jusqu’ici, pas identifié comme une priorité du club catalan.

Paris serein… pour l’instant

Du côté du PSG, rien n’indique un départ imminent. Sous les ordres de Luis Enrique, Barcola s’est imposé comme un élément clé du projet, et son contrat court jusqu’en 2028.

Mais sa montée en puissance attire forcément les convoitises… et ce type de rumeur pourrait bien se multiplier.

Une rumeur à suivre de près

Si ce dossier semble aujourd’hui improbable, il a au moins le mérite de lancer le débat : Barcola est-il déjà prêt pour un transfert XXL ?

Une chose est sûre : en Europe, son nom circule de plus en plus… et le PSG devra tôt ou tard gérer cette nouvelle dimension.