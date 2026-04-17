FC Barcelone Mercato : Deco fonce sur un bourreau du Real Madrid !

Le FC Barcelone prépare un mercato offensif et la direction sportive menée par Deco multiplie les pistes. Entre les incertitudes autour de l’avenir de Robert Lewandowski et la volonté de renforcer immédiatement l’effectif de Hansi Flick, plusieurs dossiers chauds émergent déjà en Catalogne.

Selon les informations relayées par Matteo Moretto, le Barça suit toujours de près Alexander Sørloth, attaquant de l’Atlético de Madrid. Mais un autre nom revient désormais avec insistance : Vedat Muriqi, avant-centre du RCD Mallorca.

Et ce dernier traîne une réputation particulière en Espagne : celle d’avoir souvent fait souffrir le Real Madrid.

Deco cherche l’après Lewandowski

Au Barça, la réflexion autour de Robert Lewandowski est devenue prioritaire. L’attaquant polonais conserve une immense valeur sportive, mais il dispose également d’offres très importantes venues de l’extérieur de l’Europe.

En parallèle, une prolongation avec un salaire revu à la baisse serait aussi étudiée. Face à cette situation, la direction catalane anticipe déjà toutes les options.

Alexander Sørloth plaît pour son profil complet : puissance, jeu aérien, présence dans la surface et capacité à peser immédiatement en Liga.

Mais Deco veut aussi explorer d’autres pistes plus accessibles économiquement.

Vedat Muriqi, la surprise venue de Majorque

Selon SPORT, le Barça avancerait sérieusement sur le dossier Vedat Muriqi. À 31 ans, l’international kosovar reste l’un des attaquants les plus redoutés du championnat espagnol.

Puissant, généreux dans l’effort et très efficace dans le jeu direct, Muriqi s’est imposé comme le leader offensif du RCD Mallorca.

Sa clause libératoire serait fixée à 40 millions d’euros. Un montant conséquent, mais jugé atteignable pour un joueur capable d’apporter immédiatement une vraie solution de rotation ou de concurrence à Lewandowski.

Surtout, Muriqi a souvent posé de gros problèmes au Real Madrid CF grâce à son impact physique et sa capacité à monopoliser les défenseurs centraux. Il avait inscrire il y a quinze jours le but de la victoire de Majorque face au Real (2-1). Un succès qui avait ruiné les dernières chances du club merengue de revenir sur le Barça, en tête de la Liga.