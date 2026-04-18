Revue de presse espagnole : les 4 prochaines recrues du FC Barcelone ont fuité !

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Voici la revue de presse espagnole en date du samedi 18 avril 2026. Au menu : le mercato à venir du FC Barcelone.

MARCA : « Cette Coupe vaut de l’or »

Marca met la finale de la Coupe du Roi en Une : l’Atlético Madrid sera opposé à la Real Sociedad (21h). La rencontre s’annonce palpitante en Espagne.

SPORT : « En risque »

Sport confirme que le FC Barcelone chercher à se débarrasser de Robert Lewandowski et de Marcus Rashford au prochain mercato estival pour recruter du sang frais en attaque.

Portada Diario Sport

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MUNDO DEPORTIVO : « Finalisima »

Si la finale de la Coupe du Roi vaudra son pesant d’or ce soir, Mundo Deportivo a mis la main sur la liste des désirs identifiés du Barça au mercato : un défenseur central gaucher, un avant-centre, un ailier et Joao Cancelo !

Portada Mundo Deportivo

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AS : « Roi recherché »

As se frotte les mains avant la finale de la Coupe du Roi, qui ne mettra aux prises ni le Real Madrid ni le FC Barcelone. La fête s’annonce folle !

Portada Diario As

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Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

?/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

?/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)