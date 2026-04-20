Stade Rennais : Jordan James, la belle affaire mercato qui se dessine

18+ · Jeu responsable · Exemple basé sur une mise de 10€

Le Stade Rennais pourrait bien réaliser un joli coup sur le marché des transferts cet été. Prêté cette saison, Jordan Jamesattire déjà les convoitises… et une belle vente se profile en coulisses.

Une saison pleine en Angleterre

Arrivé en Bretagne en 2024 en provenance de Birmingham City pour 5 millions d’euros, le jeune Gallois n’avait pas totalement explosé sous ses nouvelles couleurs.

Mais son prêt à Leicester City a tout changé. En Championship, Jordan James s’est imposé comme un titulaire indiscutable avec des statistiques solides :

👉 31 matchs

👉 10 buts

👉 4 passes décisives

Une montée en puissance impressionnante, récompensée par un titre de meilleur jeune joueur de la saison.

Leicester trop limité pour le conserver

Malgré ses performances, l’avenir de James ne devrait pas s’écrire à Leicester. Le club anglais, en grande difficulté, se dirige vers une relégation en League One.

Dans ce contexte, lever une option d’achat estimée à 8 millions d’euros semble peu probable. Le milieu de terrain devrait donc revenir à Rennes… mais pas pour longtemps.

Une place bouchée à Rennes

Sous les ordres de Franck Haise, la concurrence est rude au milieu. Entre Valentin Rongier, Mahdi Camara, Sebastian Szymański et le retour attendu de Seko Fofana, les places sont chères.

Difficile, dans ces conditions, d’imaginer Jordan James s’imposer durablement.

Burnley à l’affût

C’est là que le mercato s’accélère. Selon les informations de Jeunes Footeux, Burnley FC serait très intéressé par son profil.

Actuellement en difficulté en Premier League, le club anglais prépare déjà sa reconstruction et voit en James un élément clé pour rebâtir son entrejeu.

Une plus-value en vue pour Rennes

Estimé désormais à 12 millions d’euros, Jordan James pourrait permettre au Stade Rennais de réaliser une belle opération financière.

Recruté 5 millions, relancé en Angleterre… puis revendu avec une plus-value : un scénario parfait pour les dirigeants bretons.

Un dossier à suivre de près

Tout laisse penser que l’avenir de Jordan James se jouera encore en Angleterre. Reste à savoir quel club passera à l’action en premier.

Une chose est sûre : Rennes tient peut-être là l’un des bons coups de son mercato.