RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès

RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès
William Tertrin
22 novembre 2025

Avant de retrouver le RC Strasbourg sous le maillot du RC Lens, Robin Risser a évoqué les choix de son ancien club… et a été taclé par Pierre Ménès.

Transféré l’été dernier du RC Strasbourg vers le RC Lens, Robin Risser a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière, qui aurait pu (dû) s’écrire en Alsace. Formé au RCSA, le gardien de 20 ans n’a jamais disputé le moindre match en pro avec Strasbourg, qui l’a prêté à Dijon, puis au Red Star. Le Racing, avec BlueCo à sa tête, n’a finalement pas décidé de continuer avec Risser, et son départ a donc été acté il y a quelques mois.

« Ça m’a permis de voir la facette un peu plus sombre du monde pro »

Dans une interview accordée aux Dernières Nouvelles d’Alsace, Risser n’a pas caché sa déception face aux choix qui ont été faits par le club. « Ma volonté, dans un premier temps, c’était de devenir le gardien titulaire. C’était aussi la volonté du club, en Alsace, mais peut-être pas outre-Manche (chez BlueCo à Chelsea). Il y a des choses qui se sont passées, certaines qui ont été difficiles à accepter, même si j’ai fini par les accepter avec le temps. Je n’ai peut-être pas tout bien fait, sur le plan footballistique, je le reconnais bien évidemment. Ça m’a permis de voir la facette un peu plus sombre du monde pro », a confié Risser.

Le gardien ne mâche pas ses mots sur ce qu’il perçoit comme des décisions orientées par les intérêts financiers et stratégiques du club : « Je pense qu’un jugement a été émis très rapidement. Cela allait dans leur sens (aux actionnaires), cela les a peut-être arrangés, comme on a pu voir ensuite les décisions qui ont été prises (de faire venir en prêt de Chelsea Djordje Petrovic). Mais je n’en tiens rigueur à personne. »

Pierre Ménès ne mâche pas ses mots

Une sortie qui n’a pas manqué de provoquer des réactions dans le monde du football. Pierre Ménès n’a pas tardé à remettre Risser à sa place sur X : « Sérieux il est bon et prometteur mais entre lui et Petrovic y a pas photo une seule seconde. Et il oublie qu’il a été catastrophique lors des matchs amicaux de présaison. »

Ce duel de déclarations met en lumière les tensions qui peuvent exister entre jeunes talents et clubs puissants, où les choix stratégiques et financiers peuvent parfois éclipser les ambitions individuelles. Pour Risser, l’expérience, bien que frustrante, lui a permis de mesurer « la facette un peu plus sombre du monde pro » et de mûrir en tant que joueur. Désormais au RC Lens, il est pleinement épanoui, et retrouvera son ancien club ce samedi, sans le moindre sentiment de revanche.

Ligue 1RC Lens
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès
Ligue 1...

RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès

Par William Tertrin
Mercato : avant l’ASSE, Nancy annonce une recrue bien connue du Stade Rennais
AS Nancy Lorraine...

Mercato : avant l’ASSE, Nancy annonce une recrue bien connue du Stade Rennais

Par Laurent Hess
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, avant le match contre Metz.
Ligue 1...

RC Lens : la compo face à Strasbourg, le remplaçant de Gradit est connu

Par William Tertrin
ASSE : avant Nancy, Nadé lance un défi aux Verts !
AS Nancy Lorraine...

ASSE : avant Nancy, Nadé lance un défi aux Verts !

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Donnarumma règle ses comptes avec Luis Enrique !
Mercato...

PSG Mercato : Donnarumma règle ses comptes avec Luis Enrique !

Par Laurent Hess
Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !
FC Barcelone...

Liga : le FC Barcelone au cœur d’un immense scandale, des têtes prêtes à tomber !

Par Laurent Hess
Marco Verratti assistant à un match du PSG au Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : Marco Verratti vers l’un des plus grands clubs du monde !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : Elche, Mbappé, les critiques… Xabi Alonso répond à tout

Par Raphaël Nouet
Illustration de la Beaujoire.
FC Nantes...

Le FC Nantes est passé à côté d’un futur Ballon d’Or !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul en action lors du match du Stade Rennais sur la pelouse du Paris FC.
Ligue 1...

Stade Rennais : la sortie forte de Lepaul sur Beye

Par Raphaël Nouet
Pierre Sage tout sourire après la victoire du RC Lens à Monaco.
Ligue 1...

Comment Sage a effacé Still et s’est mis tout le RC Lens dans la poche

Par Raphaël Nouet
Arnaud Nordin en action lors du match de l'ASSE à Troyes.
ASSE...

ASSE : Stassin reçoit le soutien d’un ancien Vert lui aussi très critiqué

Par Raphaël Nouet
La joie des Marseillais à Nice a été ternie par des insultes racistes.
Ligue 1...

OM : un dérapage odieux à entaché le carton à Nice

Par Raphaël Nouet
Illustration du Parc des Princes.
Ligue 1...

PSG : un Parisien dans le collimateur du Parc

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur de l'OGC Nice, Franck Haise, en grande discussion avec Jonathan Clauss.
Aj Auxerre...

Revue de presse : les tensions Clauss – Haise éclatent au grand jour à cause de l’OM

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye, lors du match face au Paris FC.
Ligue 1...

Stade Rennais : le groupe avec une absence majeure pour gâcher la rentrée de Paul Pogba

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, en interview après un match.
Ligue 1...

PSG : le groupe pour Le Havre avec 3 absences majeures

Par Raphaël Nouet
Endrick lors du match du Real Madrid à Getafe.
Mercato...

OL Mercato : du neuf pour Endrick, Kang humilie Textor

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé répondant aux questions des médias après un match de l'équipe de France.
Liga...

Real Madrid : la nouvelle punchline hilarante d’Orelsan contre Kylian Mbappé

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emerick Aubameyang fêtant sa passe décisive pour Paixao lors de Nice-OM.
Ligue 1...

OM : Aubameyang a frappé un grand coup à Nice, l’ASSE et le FC Barcelone impliqués

Par Raphaël Nouet
Le tacle de Luis Diaz ayant entraîné la blessure d'Achraf Hakimi lors de PSG-Bayern.
Ligue des champions...

PSG : Diaz prend cher pour Hakimi, le Bayern hurle au scandale

Par Raphaël Nouet
Luis Castro donnant ses consignes à ses joueurs lors d'un match du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : Castro, la victoire ou la fin, c’est confirmé !

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland donnant des consignes lors du match entre le Red Star et l'ASSE.
ASSE...

ASSE : Horneland, un choix qui va rendre fous les supporters

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr félicitant Arda Güler lors d'un match du Real Madrid.
FC Barcelone...

Coup de tonnerre pour Vinicius, le FC Barcelone de retour à la maison

Par Raphaël Nouet

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet