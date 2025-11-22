RC Lens : Risser se lâche sur Strasbourg… mais se fait détruire par Pierre Ménès

Avant de retrouver le RC Strasbourg sous le maillot du RC Lens, Robin Risser a évoqué les choix de son ancien club… et a été taclé par Pierre Ménès.

Transféré l’été dernier du RC Strasbourg vers le RC Lens, Robin Risser a donné une nouvelle trajectoire à sa carrière, qui aurait pu (dû) s’écrire en Alsace. Formé au RCSA, le gardien de 20 ans n’a jamais disputé le moindre match en pro avec Strasbourg, qui l’a prêté à Dijon, puis au Red Star. Le Racing, avec BlueCo à sa tête, n’a finalement pas décidé de continuer avec Risser, et son départ a donc été acté il y a quelques mois.

« Ça m’a permis de voir la facette un peu plus sombre du monde pro »

Dans une interview accordée aux Dernières Nouvelles d’Alsace, Risser n’a pas caché sa déception face aux choix qui ont été faits par le club. « Ma volonté, dans un premier temps, c’était de devenir le gardien titulaire. C’était aussi la volonté du club, en Alsace, mais peut-être pas outre-Manche (chez BlueCo à Chelsea). Il y a des choses qui se sont passées, certaines qui ont été difficiles à accepter, même si j’ai fini par les accepter avec le temps. Je n’ai peut-être pas tout bien fait, sur le plan footballistique, je le reconnais bien évidemment. Ça m’a permis de voir la facette un peu plus sombre du monde pro », a confié Risser.

Le gardien ne mâche pas ses mots sur ce qu’il perçoit comme des décisions orientées par les intérêts financiers et stratégiques du club : « Je pense qu’un jugement a été émis très rapidement. Cela allait dans leur sens (aux actionnaires), cela les a peut-être arrangés, comme on a pu voir ensuite les décisions qui ont été prises (de faire venir en prêt de Chelsea Djordje Petrovic). Mais je n’en tiens rigueur à personne. »

Pierre Ménès ne mâche pas ses mots

Une sortie qui n’a pas manqué de provoquer des réactions dans le monde du football. Pierre Ménès n’a pas tardé à remettre Risser à sa place sur X : « Sérieux il est bon et prometteur mais entre lui et Petrovic y a pas photo une seule seconde. Et il oublie qu’il a été catastrophique lors des matchs amicaux de présaison. »

Ce duel de déclarations met en lumière les tensions qui peuvent exister entre jeunes talents et clubs puissants, où les choix stratégiques et financiers peuvent parfois éclipser les ambitions individuelles. Pour Risser, l’expérience, bien que frustrante, lui a permis de mesurer « la facette un peu plus sombre du monde pro » et de mûrir en tant que joueur. Désormais au RC Lens, il est pleinement épanoui, et retrouvera son ancien club ce samedi, sans le moindre sentiment de revanche.