À l’approche d’un duel chargé d’émotion face au RC Strasbourg, la question brûlait toutes les lèvres : Robin Risser sera-t-il en mesure de tenir sa place dans les buts du RC Lens ? La réponse vient de tomber.

Bonne nouvelle pour Robin Risser. Selon La Voix du Nord, le jeune portier du RC Lens sera bel et bien opérationnel pour la rencontre contre le RC Strasbourg ce samedi à 19h. Une disponibilité confirmée à l’issue des derniers tests physiques, qui intervient au moment parfait pour les Sang et Or, encore fragilisés défensivement et en quête de sérénité dans les grands rendez-vous.

« On veut voir le vrai Risser »

Déterminé, motivé, Risser sait que ce match n’aura rien d’anodin. Formé au RC Strasbourg, il affrontera pour la première fois ses anciens coéquipiers dans un contexte tendu, avec un RC Lens attendu au tournant après une belle série en championnat. « On veut voir le vrai Risser, celui qui fait gagner des points », glisse une source interne. Ce samedi, Bollaert s’attend à un gros match.