RC Lens : Pierre Ménès n’est pas le seul à voir Thauvin et consorts jouer le titre !

Pierre Ménès plus le seul à voir le RC Lens titiller l’OM et le PSG cette saison en Ligue 1 : Walid Acherchour adoré le premier tiers de saison du RC Lens, notamment sa dernière performance brillante à Monaco avant la trêve (4-1).

« J’ai adoré la performance de Lens, tant dans les intentions que dans la réalisation. Sur la première mi-temps, hormis la situation du penalty et Golovine qui part tout seul au but, je trouve qu’ils ont gagné leur bataille tactique. Pierre Sage a encore une fois très très bien bossé. Le rendu technique de cette équipe est de très haut niveau à l’échelle de la Ligue 1 », a analysé Acherchour sur RMC Sport.

« Une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles »

Pour Acherchour, le RC Lens ne se contente pas de résultats positifs : l’équipe montre une vraie identité de jeu, capable de combiner solidité défensive et efficacité offensive. « Que dire de Lens ? Je trouve cette équipe hyper agréable à suivre. 25 points, ils sont premiers ex-aequo avec Marseille et ils méritent totalement. Il va falloir vraiment se méfier pour les concurrents car ça va être une équipe très sérieuse pour jouer les premiers rôles », ajoute-t-il.

Ce constat rejoint celui de plusieurs observateurs, qui voient en Lens une formation capable de rivaliser avec les cadors du championnat. La régularité affichée sur les trois premiers mois de compétition, la maîtrise tactique et la qualité technique de l’effectif renforcent l’idée que les Sang et Or peuvent viser très haut.