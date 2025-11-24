RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
William Tertrin
24 novembre 2025

Le RC Lens s’apprête à recevoir un Angers SCO en pleine forme, grâce notamment à un certain Hervé Koffi, impérial. Prêté par le Racing, tout le monde s’inquiétait de savoir s’il sera présent la semaine prochaine. Et la réponse était connue depuis plusieurs mois déjà.

Après une victoire précieuse dans le choc contre Strasbourg, le RC Lens se prépare désormais à un déplacement délicat à Angers dimanche, mais une énorme incertitude plane déjà. Le SCO vient de décrocher une victoire cruciale à Toulouse (1-0) grâce à un but de Belkhdim et, surtout, à un gardien en état de grâce : Hervé Koffi. Avec six arrêts décisifs et un deuxième clean sheet consécutif, le portier burkinabè a été le héros du match, repoussant toutes les tentatives toulousaines et sécurisant l’avantage angevin jusqu’au coup de sifflet final.

Koffi absent contre Lens

Un gardien que connaît très bien Lens. En effet, Koffi est prêté par les Sang et Or, et il ne disputera pas le match la semaine prochaine. Une clause dans le contrat empêche le joueur d’affronter le club auquel il appartient, comme précisé par Laurent Boissier, directeur sportif angevin, l’été dernier. Le gardien burkinabè aurait pu se transformer en véritable cauchemar pour les attaquants lensois. Son état de forme et sa confiance actuelle font de lui un mur quasi infranchissable, et son absence change déjà radicalement la physionomie du match.

Alors que Lens continue à regarder de plus en plus haut, il peut être soulagé de ne pas avoir à croiser la route d’un Koffi inarrêtable. Sans lui, Angers perd un énorme atout, tandis que Lens n’a pas à s’occuper du facteur X angevin cette saison. En attendant, les performances de Koffi pourraient profiter au RCL l’été prochain, avec une belle vente dans le viseur ?

Ligue 1RC Lens
#A la une

Les plus lus

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue
Ligue 1...

RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

Par William Tertrin
ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat
ASSE...

ASSE Mercato : l’arrivée d’un nouveau gardien cet hiver fait débat

Par Laurent Hess
Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match
Liga...

Le Real Madrid prend un point à Elche et confirme son coup de mou… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match
Ligue 1...

Le LOSC et Giroud se relancent contre le Paris FC et font un gros coup… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !
ASSE...

ASSE : Lubomir Moravcik aurait pu signer à l’OM… et à l’OL !

Par Laurent Hess
Ancien attaquant de l'OM et du RC Lens, Elye Wahi évolue désormais à Francfort.
Mercato...

OM, RC Lens Mercato : un gros clash sur le point de précipiter le retour de Wahi en Ligue 1 ?

Par William Tertrin
Luis Castro avant le match entre le FC Nantes et le FC Metz.
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en colère et impuissant, les dirigeants prêts à trancher ?

Par William Tertrin
ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace
AS Nancy Lorraine...

ASSE : les Verts trop mous du genou, un cadre d’Horneland s’agace

Par Laurent Hess
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, avant le match à Lyon.
Ligue 1...

PSG Mercato : Luis Enrique refuse un transfert de folie et en dévoile la raison

Par William Tertrin
Bruno Genesio (LOSC)
Ligue 1...

LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le Paris FC

Par William Tertrin
Xabi Alonso lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Elche

Par William Tertrin
OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait
Ligue 1...

OL : ce qu’il fallait éviter à tout prix contre Auxerre… les Lyonnais l’ont fait

Par William Tertrin
Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot
Ligue 1...

Stade Rennais : Lepaul révèle sa recette secrète… et ça n’a rien à voir avec le foot

Par William Tertrin
De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris
FC Nantes...

De zéro à héros, Awaziem sauve le FC Nantes face à Lorient… les notes des Canaris

Par William Tertrin
RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?
Ligue 1...

RC Lens : faut-il s’inquiéter pour Florian Thauvin ?

Par Laurent Hess
ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports
ASSE...

ASSE : une légende des Verts glisse un conseil Mercato à Kilmer Sports

Par Laurent Hess
RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg
Ligue 1...

RC Lens : Sage a fait un joli cadeau à un de ses joueurs après Strasbourg

Par William Tertrin
Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?
Ligue 1...

Stade Rennais : a-t-on été trop dur avec Habib Beye ?

Par Laurent Hess
RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage
Ligue 1...

RC Lens : Thomasson félicite Ganiou et le joli coup tactique de Pierre Sage

Par Laurent Hess
L’OL prend un point à Auxerre mais n’avance plus… Les 3 choses à retenir du match
Ligue 1...

L’OL prend un point à Auxerre mais n’avance plus… Les 3 choses à retenir du match

Par William Tertrin
Les supporters de l'OM dans le virage Nord du Vélodrome.
OM...

OM : un mauvais souvenir du PSG va s’inviter au Vélodrome face à Newcastle

Par William Tertrin
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, avant un match au Havre.
FC Nantes...

FC Nantes : la compo de Luis Castro pour le match de la mort contre Lorient

Par William Tertrin
Le Real Madrid au cœur d’un gros scandale après son hommage à Diogo Jota et son frère
Liga...

Le Real Madrid au cœur d’un gros scandale après son hommage à Diogo Jota et son frère

Par William Tertrin
ASSE : un ancien Vert détesté a été repris de volée par un joueur de l’OL
ASSE...

ASSE : un ancien Vert détesté a été repris de volée par un joueur de l’OL

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet