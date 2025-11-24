RC Lens : Angers privé du monstre Koffi contre les Sang et Or ? La réponse est connue

Le RC Lens s’apprête à recevoir un Angers SCO en pleine forme, grâce notamment à un certain Hervé Koffi, impérial. Prêté par le Racing, tout le monde s’inquiétait de savoir s’il sera présent la semaine prochaine. Et la réponse était connue depuis plusieurs mois déjà.

Après une victoire précieuse dans le choc contre Strasbourg, le RC Lens se prépare désormais à un déplacement délicat à Angers dimanche, mais une énorme incertitude plane déjà. Le SCO vient de décrocher une victoire cruciale à Toulouse (1-0) grâce à un but de Belkhdim et, surtout, à un gardien en état de grâce : Hervé Koffi. Avec six arrêts décisifs et un deuxième clean sheet consécutif, le portier burkinabè a été le héros du match, repoussant toutes les tentatives toulousaines et sécurisant l’avantage angevin jusqu’au coup de sifflet final.

Koffi absent contre Lens

Un gardien que connaît très bien Lens. En effet, Koffi est prêté par les Sang et Or, et il ne disputera pas le match la semaine prochaine. Une clause dans le contrat empêche le joueur d’affronter le club auquel il appartient, comme précisé par Laurent Boissier, directeur sportif angevin, l’été dernier. Le gardien burkinabè aurait pu se transformer en véritable cauchemar pour les attaquants lensois. Son état de forme et sa confiance actuelle font de lui un mur quasi infranchissable, et son absence change déjà radicalement la physionomie du match.

Alors que Lens continue à regarder de plus en plus haut, il peut être soulagé de ne pas avoir à croiser la route d’un Koffi inarrêtable. Sans lui, Angers perd un énorme atout, tandis que Lens n’a pas à s’occuper du facteur X angevin cette saison. En attendant, les performances de Koffi pourraient profiter au RCL l’été prochain, avec une belle vente dans le viseur ?