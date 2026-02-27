À LA UNE DU 27 FéV 2026
OM Mercato : le RC Lens, invité surprise pour la succession de Balerdi !

Par Bastien Aubert - 27 Fév 2026, 14:00
Leonardo Balerdi (OM)
Convoité par l’OM au mercato estival pour préparer la succession de Leonardo Balerdi, Malang Sarr serait plus proche de prolonger au RC Lens.

L’OM va devoir revoir ses plans. En quête de stabilité défensive pour préparer la succession de Leonardo Balerdi, le club phocéen avait coché le nom de Malang Sarr sur sa liste. Auteur d’une saison solide avec le RC Lens, le défenseur central semblait correspondre parfaitement au profil recherché : expérience en Ligue 1, régularité, solidité dans les duels et relance propre. Mais Africafoot affirme que le club artésien a pris les devants.

Le RC Lens verrouille Sarr

Arrivé libre à Lens lors du mercato d’été 2024, Sarr arrive en fin de contrat en juin prochain. Conscients du risque de perdre un titulaire sans indemnité, les dirigeants du RC Lens auraient engagé des négociations avancées pour prolonger le contrat du joueur. Selon nos confrères, le club artésien fait clairement de Sarr une priorité stratégique.

Un coup dur pour l’OM ?

Si le RC Lens réussit à boucler cette prolongation, l’OM devra se tourner vers d’autres pistes pour renforcer sa défense. La piste Sarr semblait idéale pour anticiper le départ de Balerdi et apporter de la solidité à l’arrière-garde marseillaise. À l’approche du mercato estival, chaque opportunité compte. Et voir le RC Lens prendre l’avantage sur ce dossier constitue déjà un premier revers pour les Marseillais, avant même l’ouverture officielle du marché.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

27/02 : RC Strasbourg-RC Lens (24e journée de Ligue 1)

05/03 : Lyon-RC Lens (quarts de finale de la Coupe de France)

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

