OL Mercato : l’OM et le RC Lens vont participer à la signature d’un attaquant très en vue à Lyon

Brillant face à l’OM et au RC Lens, le jeune Rémi Himbert s’apprête à signer son premier contrat professionnel à l’OL.

Ce sont des derniers jours totalement fous vécus par Rémi Himbert, jeune pousse de l’OL qui commence à se faire un nom dans l’effectif de Paulo Fonseca. Buteur face au PAOK en Ligue Europa, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupe d’Europe, devant Karim Benzema. Cantonné à un rôle de remplaçant, il est entré à la 60e dimanche dernier au Vélodrome pour marquer le but du 2-1 à la 76e, avant que Lyon ne s’écroule avec une défaite 3-2.

Himbert blindé mais attaqué cet été ?

Jeudi soir à domicile contre le RC Lens pour les quarts de finale de Coupe de France, il a récidivé. Entré à la 59e minute, il a été passeur décisif pour Yaremchuk (67e), avant d’égaliser pour faire chavirer le Groupama Stadium dans le temps additionnel. Des performances notables alors qu’il vient tout juste d’avoir 18 ans, mais déjà tout d’un grand ! Et Lyon l’a bien compris.

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, Himbert est sur le point de signer son premier contrat professionnel avec l’OL. Le club rhodanien a logiquement voulu sécuriser sa pépite, qui a suscité un intérêt très concret de la part de plusieurs clubs allemands et italiens en vue du mercato estival. Même en cas de prolongation, il faudra tout de même surveiller les mouvements autour d’Himbert cet été, car si un club étranger fait une folie avec une grosse offre sur la table, il se pourrait bien que l’OL n’arrive pas à résister…