À LA UNE DU 6 MAR 2026
[17:53]FC Nantes : un départ confirmé, Kantari complètement snobé au profit des Kita
[17:30]ASSE : Montanier au cœur d’un pari fou en cas de victoire face au Red Star
[17:00]Stade Rennais : Haise annonce une mauvaise nouvelle et balance encore sur son passage à Nice
[16:32]OL Mercato : l’OM et le RC Lens vont participer à la signature d’un attaquant très en vue à Lyon
[16:30]Pronostic OL – Paris FC : Lyon doublé par l’OM ?
[16:12]RC Lens : des nouvelles vraiment pas réjouissantes pour Saïd, blessé face à l’OL
[15:50]OM : Beye annonce un coup dur et fait passer un message à Pavard et Balerdi avant Toulouse
[15:20]PSG Mercato : une star parisienne snobe le Real Madrid
[15:00]Stade Rennais Mercato : Franck Haise déjà bousculé pour un premier transfert, un coup à la Martin Terrier à l’horizon ! 
[14:40]Pronostic RC Lens – Metz : les Sang et Or relancent leurs rêves de titre ?
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OL Mercato : l’OM et le RC Lens vont participer à la signature d’un attaquant très en vue à Lyon

Par William Tertrin - 6 Mar 2026, 16:32
💬 Commenter
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Brillant face à l’OM et au RC Lens, le jeune Rémi Himbert s’apprête à signer son premier contrat professionnel à l’OL.

Ce sont des derniers jours totalement fous vécus par Rémi Himbert, jeune pousse de l’OL qui commence à se faire un nom dans l’effectif de Paulo Fonseca. Buteur face au PAOK en Ligue Europa, il est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du club en Coupe d’Europe, devant Karim Benzema. Cantonné à un rôle de remplaçant, il est entré à la 60e dimanche dernier au Vélodrome pour marquer le but du 2-1 à la 76e, avant que Lyon ne s’écroule avec une défaite 3-2.

Himbert blindé mais attaqué cet été ?

Jeudi soir à domicile contre le RC Lens pour les quarts de finale de Coupe de France, il a récidivé. Entré à la 59e minute, il a été passeur décisif pour Yaremchuk (67e), avant d’égaliser pour faire chavirer le Groupama Stadium dans le temps additionnel. Des performances notables alors qu’il vient tout juste d’avoir 18 ans, mais déjà tout d’un grand ! Et Lyon l’a bien compris.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

En effet, selon les informations de Florian Plettenberg, Himbert est sur le point de signer son premier contrat professionnel avec l’OL. Le club rhodanien a logiquement voulu sécuriser sa pépite, qui a suscité un intérêt très concret de la part de plusieurs clubs allemands et italiens en vue du mercato estival. Même en cas de prolongation, il faudra tout de même surveiller les mouvements autour d’Himbert cet été, car si un club étranger fait une folie avec une grosse offre sur la table, il se pourrait bien que l’OL n’arrive pas à résister…

OL

Actu foot OL : les infos les plus chaudes

Vidéos OL : toutes les infos foot