OL : un buteur signé avant le FC Nantes ?

Par Bastien Aubert - 5 Fév 2026, 10:00
Rémi Himbert (OL)
À seulement 17 ans, Rémi Himbert s’apprête à franchir une nouvelle étape clé avec l’OL : la signature de son premier contrat professionnel pour trois ans. 

Brillant avec l’équipe réserve, Rémi Himbert n’a pas tardé à se distinguer chez les professionnels. Récemment, Paulo Fonseca lui a offert une titularisation qui a aussitôt tourné à l’éclair de génie. Lors de cette première en Ligue Europa face au PAOK Salonique, le jeune ailier a inscrit son tout premier but avec les pros, envoyant un message fort. À l’aise aussi bien à gauche qu’à droite, voire dans l’axe, Himbert possède un profil complet déjà observé lors de ses huit matches en National 3 (deux buts, 45 % de minutes jouées). International U17, il multiplie les sélections et s’affirme comme un élément régulier de la génération 2008 française.

Un contrat de trois ans pour sécuriser l’avenir

Selon L’Équipe, l’OL formalise avec cette signature une ambition nette : verrouiller la progression de ses pépites. La durée de trois ans (jusqu’en 2029) offre à la fois stabilité au club et confiance au joueur, attendu pour l’officialisation dès sa majorité à la fin du mois. Cette étape est aussi un signal fort envoyé aux supporters et observateurs. En sécurisant un profil déjà valorisé à 1,5 million d’euros, Lyon protège l’une de ses meilleures promesses du moment. L’histoire récente du club, marquée par des éclosions précoces réussies, trouve ici une continuité naturelle.

L’OL poursuit sa politique de formation

À Lyon, la formation n’est pas un slogan : c’est un cap stratégique, réaffirmé chaque saison. De l’Étoile Naborienne Saint-Avold jusqu’au centre du club rhodanien, Himbert s’est forgé une trajectoire régulière, bosseur dans l’ombre avant d’éclore sous les projecteurs. Cette prochaine officialisation vient nourrir la dynamique interne, tout en lançant un nouveau cycle d’intégration pour les jeunes lyonnais. La réussite d’Himbert pourrait inspirer les prochaines vagues, alors que le club prépare déjà l’avenir sur tous les fronts. La suite de la saison s’annonce captivante pour l’OL, en quête de performances en Ligue 1 et de nouveaux visages à révéler. Les prochaines semaines diront si la confiance placée en Rémi Himbert aura été une étape vers un avenir radieux entre Rhône et Saône.

