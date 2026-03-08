À LA UNE DU 8 MAR 2026
OL – PFC (1-1) : les Gones n’y arrivent plus, l’OM remercie Kombouaré

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 22:40
La joie de Munetsi après son ouverture du score contre l'OL.
L’OL a enchaîné ce soir face au Paris FC (1-1) un quatrième match sans victoire, ce qui le fait reculer à la 4e place du classement de Ligue 1. L’OM, qui lui passe devant, peut remercier Antoine Kombouaré.

C’était un soir à ne pas perdre pour Lyon. Parce qu’il fallait relancer la machine après deux défaites en championnat (1-3 à Strasbourg, 2-3 à Marseille), parce l’OM était repassé devant suite à sa victoire à Toulouse (1-0), parce que Monaco (3-1 à Paris) et Rennes (4-0 à Nice) ont mis la pression en s’imposant eux aussi et parce que l’élimination de la Coupe de France jeudi face à Lens (2-2, 4 t.a.b. à 5) a plongé les Gones dans le doute. C’était un soir à gagner, donc, mais l’Olympique Lyonnais n’y est pas parvenu. Et il s’en est fallu d’une décision du VAR dans les arrêts de jeu pour qu’il perde une nouvelle fois !

L’OL tire la langue alors que la C3 va reprendre…

Paulo Fonseca avait décidé de faire tourner, laissant Corentin Tolisso et Endrick sur le banc. Mal lui en a pris. Car sans ses deux stars, et sachant que Pavel Sulc et Malick Fofana sont toujours absents sur blessure, l’OL n’a été que l’ombre de lui-même. Globalement, même s’il a été dominé dans le jeu, le Paris FC n’a pas volé son match nul car il s’est montré très dangereux à contre à plusieurs reprises. Il n’a marqué qu’un but, par Marshall Munetsi à la 62e, mais avec un peu plus de réussite, il aurait pu en mettre d’autres.

Les Gones, eux, se sont heurtés à une défense très regroupée, spécialité du nouvel entraîneur du PFC, Antoine Kombouaré. En phase défensive, le promu défendait à neuf. Privé de la science du jeu de Tolisso et du flair d’Endrick, de toute façon tous les deux émoussés, l’OL n’est parvenu à forcer le verrou que dans les arrêts de jeu, sur un pénalty généreusement accordé par la VAR (la main de Gory, involontaire, ne change pas la trajectoire du centre) et transformé par Tolisso. Ce nouveau match sans victoire, le quatrième de rang en championnat, plonge le club dans le doute, à l’heure où l’Europa League va reprendre et les jambes s’alourdir un peu plus.

Le calendrier de fin de saison de l’OL

12/03 : Celta Vigo-OL (8es de finale aller de l’Europa League)
15/03 : Le Havre-OL (26e journée de Ligue 1)
19/03 : OL-Celta Vigo (8es de finale retour de l’Europa League)
22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)
09/04 : Quarts de finale aller de l’Europa League
12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)
16/04 : Quarts de finale retour de l’Europa League
19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)
26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)
30/04 : Demi-finales aller de l’Europa League
03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)
07/05 : Demi-finales retour de l’Europa League
09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)
20/05 : Finale de l’Europa League

