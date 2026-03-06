Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Pierre Ménès a encensé Pierre Sage après la qualification du RC Lens face à l’OL en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 5 tab 4).

Après la qualification du RC Lens face à l’OL en quarts de finale de la Coupe de France, Pierre Sage a reçu un hommage appuyé de Pierre Ménès. Et le consultant n’a clairement pas caché son admiration.

« Ce mec, c’est un sans-faute perpétuel »

À l’issue de la rencontre, le coach du RC Lens a eu une pensée élégante pour Moussa Niakhaté, le défenseur lyonnais qui avait manqué son tir au but lors de la séance décisive. Un geste de fair-play qui a particulièrement touché Pierre Ménès. Sur ses réseaux, l’ancien journaliste n’a pas hésité à s’emballer pour l’ancien coach de l’OL. « Ce mec, c’est un sans-faute perpétuel. Un coach qui fait du bien au foot à tous les niveaux », a-t-il lancé sur X.

Un coach qui séduit bien au-delà du RC Lens

Depuis plusieurs mois, Pierre Sage s’est imposé comme l’une des figures les plus respectées du football français. Son management calme, son discours mesuré et son sens du collectif séduisent de nombreux observateurs. Cette nouvelle sortie médiatique de Pierre Ménès confirme une tendance : le technicien du RC Lens bénéficie d’une image extrêmement positive dans le paysage du football français. Et avec cette qualification face à Lyon, la cote de Pierre Sage continue encore de grimper.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France