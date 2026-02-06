À LA UNE DU 6 FéV 2026
Real Madrid, OL : Endrick sous surveillance rapprochée à Lyon !

Par Laurent Hess - 6 Fév 2026, 09:30
💬 Commenter
Endrick, qui cartonne depuis que le Real Madrid l’a prêté à l’OL au Mercato, est loin d’être arrivé seul à Lyon…

La rumeur a enflammé l’Europe en quelques heures. Depuis l’Espagne, un bruit persistant évoque un intérêt très sérieux du PSG pour Endrick. De quoi faire trembler l’OL, déjà attentif à l’évolution du joyau brésilien, et relancer un feuilleton mercato XXL entre Paris et le Real Madrid. Mais Fabrizio Romano est venu calmer – ou clarifier – le jeu avec une déclaration très nette sur l’avenir du prodige. Alors que certains imaginaient déjà un rappel express du Real Madrid ou une offensive parisienne dès cet hiver, le spécialiste mercato a coupé court à toute spéculation. « Le Real Madrid n’a jamais envisagé de rappeler Endrick en janvier malgré une clause spécifique jusqu’au 20e jour. Le plan était très clair : prêt, progression à l’OL, temps de jeu régulier et retour au Real Madrid l’été suivant. »

7 personnes au service d’Endrick à l’OL

Un message limpide, qui confirme que le club madrilène garde un contrôle total sur la trajectoire de son joueur. Autre preuve : le club merengue garde Endrick sous surveillance rapprochée à l’OL. Auteur 5 buts en autant de rencontres, le jeune brésilien (19 ans) a selon El Chringuito emmené avec lui à Lyon un staff de plusieurs personnes. « Sept personnes travaillent avec Endrick. Il y a Guido Spirandelli qui était physio au Real Madrid ces quatre dernières saisons. Il a abandonné le Real Madrid, il a décidé de miser sur le projet d’Endrick. Il y a un cuisinier aussi, qui a travaillé dans un restaurant Michelin aux États-Unis. Endrick fait attention à ce qu’il mange depuis qu’il a 14 ans donc il n’y a aucun problème. Il y a deux personnes qui l’assistent dans sa communication. Deux autres qui l’assistent tous les jours. Il a aussi un photographe », a en effet indiqué le journaliste Marcos Benito.

