OL, Real Madrid Mercato : le PSG à fond sur Endrick, la bombe est lâchée !

Une rumeur fait état en Espagne d’un fort intérêt du PSG pour Endrick, l’attaquant du Real Madrid, étincelant depuis son arrivée à l’OL.

Prêté pour la seconde partie de saison à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid, Endrick réalise des débuts tonitruants sous le maillot rhodanien, avec déjà 5 buts inscrits. Moins d’un mois après son arrivée, l’attaquant brésilien a déjà séduit tout le monde à Lyon. Dans une interview accordée à L’Équipe, Endrick est revenu sur ses premiers pas à l’OL il y a quelques jours. « Mon adaptation est presque parfaite. Depuis que je suis arrivé, la communication avec mes coéquipiers et le staff est excellente. Je les remercie vraiment pour cette aide au quotidien. J’espère maintenant m’améliorer un peu plus à chaque match, pour qu’à la fin de la saison nous atteignions nos objectifs. » Durant cet entretien, le joueur formé à Palmeiras n’a, par ailleurs, pas écarté l’idée de poursuivre à l’Olympique Lyonnais la saison prochaine. « Dieu seul sait ce qu’il va se passer, s’il va me dire de rester ici ou pas. Personne ne sait ce qu’il va advenir demain », a-t-il confié. Une déclaration qui a ravi les supporters lyonnais.

Difficile de croire que le Real Madrid se séparera d’Endrick, et encore moins pour le vendre au PSG

En ce milieu de semaine, une rumeur voit le jour en Espagne. Defensa Central fait état d’un intérêt du PSG pour le Brésilien. Voir le Paris Saint-Germain lorgner sur Endrick n’a rien d’absurde sportivement. Le club de la capitale, friand de talents émergents, suit attentivement les jeunes joueurs en explosion. Mais un possible transfert du Brésilien à Paris prend une tournure bien plus sensible car depuis le recrutement de Kylian Mbappé par le Real, les relations entre les deux mastodontes sont glaciales. On peut penser que jamais le Real ne prendrait le risque de voir sa perle filer à Paris, à peine arrivée en Europe. Surtout qu’Endrick est promis à une place de choix au Real la saison prochaine. Pourquoi abandonner un tel joyau à un concurrent direct ?