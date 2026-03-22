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L’OL a remporté 5 de ses 6 derniers matchs suivants une élimination en coupe d’Europe. La seule défaite est survenue à Saint-Étienne l’année dernière !

Le doute s’installe à Lyon. Jeudi soir, l’OL a vécu une soirée cauchemar avec une élimination frustrante face au Celta Vigo (0-2) en Ligue Europa, au Groupama Stadium. Un coup dur que les Gones doivent rapidement digérer avant la réception de l’AS Monaco en Ligue 1 (15h). Car historiquement, l’OL sait réagir. Sur ses six derniers matchs disputés après une élimination européenne, le club rhodanien en a remporté cinq. Une dynamique rassurante… mais pas parfaite.

Le spectre de l’ASSE ressurgit à l’OL

Une ombre persiste. Et elle vient du rival historique. La seule défaite enregistrée dans cette série ? Un revers marquant face à l’ASSE lors du dernier derby à Geoffroy-Guichard la saison dernière (1-2). Un souvenir encore brûlant, qui rappelle que tout peut basculer après une désillusion continentale.

Pour le reste, les chiffres parlent en faveur de l’OL :

victoire 6-1 contre Bordeaux en 2022

succès 4-1 face à Dijon en 2020

victoire 3-2 contre Montpellier en 2019

succès 3-2 à Marseille en 2018

victoire 3-1 à Montpellier en 2017

Des réactions souvent spectaculaires, synonymes de caractère et de fierté retrouvée. Mais avant d’affronter Monaco, Lyon sait désormais que le piège existe. Et il porte un nom : Saint-Étienne. Entre capacité de réaction et traumatisme récent, l’OL joue gros. Réponse sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison de l’OL :

22/03 : OL-Monaco (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Angers-OL (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OL-Lorient (29e journée de Ligue 1)

19/04 : PSG-OL (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OL-Auxerre (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OL-Rennes (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Toulouse-OL (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)