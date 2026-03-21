ASSE : après Annecy, Montanier fait une révélation et envoie un Vert en équipe de France

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Les mots de Philippe Montanier après la victoire de l’ASSE face à Annecy dans le Chaudron.

Ce samedi, pour clôturer la 28ᵉ journée de Ligue 2, l’ASSE a offert une performance spectaculaire en battant le FC Annecy sur le score de 4-0. Les buts de Kévin Pedro (18ᵉ), Irvin Cardona (23ᵉ), Lucas Stassin (33ᵉ) et Zuriko Davitashvili (63ᵉ) ont scellé un succès convaincant, confirmant la forme ascendante des Verts avec six victoires sur les sept derniers matchs.

Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois, Philippe Montanier, s’est exprimé sur beIN SPORTS et a salué la performance collective :

« La meilleure première période ? Oui, on cherchait un match de référence. On a tout de suite été dans le ton, on savait qu’on pouvait souffrir, on a fait ce qu’on avait prévu de faire, avec l’efficacité offensive et défensive. »

Le technicien a également fait une révélation sur le nouveau système en 3-4-3 instauré qui a permis cette victoire :

« Le 3-4-3 ? Je suis incapable de prédire l’avenir. Je parlais aux joueurs qu’il fallait qu’on ait une autre organisation. Ça a permis aux joueurs de se reconcentrer. On était à la recherche d’un match de référence. Il va falloir maintenir ce niveau. »

Montanier n’a pas manqué de souligner l’engagement de ses joueurs et l’esprit d’équipe :

« L’état d’esprit ? Le body language, ça ne trompe pas. Ce match là, on va le gagner à 12, 13, 14 ou 15. On a les copains sur le banc, on était dans cet état d’esprit là. »

Le coach a également mis en avant la performance individuelle de certains éléments clés :

« Lucas Stassin ? Il retrouve la plénitude. Forcément, la sélection l’a encore plus boosté. Augustine Boakye ? Il fait encore un gros match, c’est un de nos éléments déterminants. Kévin Pedro ? Il a un gros potentiel… Il est juste, toujours, ça fait preuve d’une grande intelligence de jeu. J’espère que l’ami Gérald (Baticle) jette un oeil dessus. »

Un clin d’œil à peine voilé pour pousser la jeune pépite des Verts en équipe de France Espoirs. Cette victoire permet donc à l’ASSE de consolider sa position dans la course à la montée et de renforcer la confiance de son effectif avant les prochains rendez-vous cruciaux de la saison.