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FRANCE

ASSE : les Verts cartonnent Annecy et prennent leur revanche grâce à une attaque de feu

Par William Tertrin - 21 Mar 2026, 21:56
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Ce samedi, l’ASSE a cartonné le FC Annecy pour se rapprocher du leader troyen et sécuriser sa deuxième place de Ligue 2.

Dans une ambiance survoltée devant 26 000 spectateurs, l’ASSE a livré l’une de ses prestations les plus marquantes de la saison en Ligue 2, s’imposant largement face à FC Annecy (4‑0) au stade Geoffroy‑Guichard ce samedi soir. Une belle revanche après la défaite… 4-0 lors du match aller.

Début de match tonitruant

Dès l’entame, les Verts ont pris le jeu à leur compte en adoptant un système audacieux en 3‑5‑2 proposé par Philippe Montanier. La domination stéphanoise paie rapidement : après plusieurs actions construites et une pression permanente dans le camp annécien, c’est Kevin Pedro qui ouvre le score d’une tête puissante (18’).

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Une avalanche de buts avant la mi‑temps

L’intensité ne retombe pas. À la 23e minute, Irvin Cardona trouve le chemin des filets après une récupération haute, doublant la mise pour les Verts (2‑0). Puis, dans une atmosphère euphorique, Lucas Stassin s’illustre avec une finition subtile devant le gardien d’Annecy (33’), portant le score à 3‑0 avant la pause.

Contrôle total en seconde période

Même après le repos, Saint‑Étienne ne relâche pas la pression. À la 63e minute, Zuriko Davitashvili, auteur d’un bel enchaînement sur corner mal repoussé, inscrit le quatrième but des locaux, scellant ainsi définitivement le sort de la rencontre. Les changements apportés par Montanier ne freinent pas l’emprise stéphanoise, et Annecy peine à exister offensivement face à une équipe bien organisée et convaincante dans ses transitions.

Impact au classement

Cette démonstration permet à Saint‑Étienne de revenir à 53 points, une bien belle opération dans la course à la Ligue 1 tout en revenant à quatre points du leader. Place désormais à la trêve !

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