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Contrairement aux dernières rumeurs le rapprochant de Tottenham, Roberto De Zerbi n’aurait aucune hâte à retrouver jn banc après son départ de l’OM.

Le 12 février dernier, Roberto De Zerbi a quitté officiellement l’OM, laissant derrière lui un club phocéen en pleine turbulence et Habib Beye reprendre les commandes. À 46 ans, l’Italien semblait marqué par son expérience marseillaise et a depuis choisi de ne pas se précipiter vers un nouveau projet.

Tottenham en pole, mais pas pressé

Après son départ, plusieurs rumeurs ont circulé, et Tottenham semblait en tête pour l’accueillir, alors que le club londonien était en crise en Premier League et cherchait un entraîneur pour remplacer Thomas Frank. Finalement, Igor Tudor a pris le relais. De Zerbi, lui, n’a toujours pas trouvé son prochain défi et préfère attendre la fin des championnats avant de s’engager.

Une stratégie de patience

Comme le précise le journaliste Gianluca Di Marzio, De Zerbi n’exclut pas un retour en Angleterre mais il ne souhaite pas se replonger dans un vestiaire avant la prochaine saison. Plusieurs clubs l’ont contacté depuis son départ de l’OM, mais l’Italien privilégie une réflexion posée et un choix aligné sur ses ambitions plutôt que sur la pression ou la précipitation. Cette patience pourrait faire de lui l’un des entraîneurs les plus convoités de l’été, en Europe comme ailleurs, laissant planer le suspense autour de sa prochaine destination.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)