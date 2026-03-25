Actuellement en poste à Neom, en Arabie Saoudite, Christophe Galtier a fait son retour dans sa ville natale, lui qui est régulièrement annoncé à l’OM.

Le site Football Club de Marseille a teasé une grosse interview, qui sortira demain à 17h30. Il y aura deux invités exceptionnels, Dimitri Payet et Christophe Galtier. Le premier a officialisé dimanche, à la mi-temps d’OM-Lille (1-2), qu’il mettait un terme à sa carrière. Le second entraîne Neom depuis juillet 2025. Il a quitté la France en 2023 après une expérience au PSG qui s’est mal passé, aussi bien sur le terrain comme en dehors puisqu’il a été accusé de racisme par son ancien dirigeant à Nice, Julien Fournier. Il a été blanchi au terme d’un procès très médiatisé mais les accusations portées contre lui ont laissé des traces.

Payet-Galtier, un duo bientôt à l’OM ?

Parce que l’OM traverse actuellement une grosse zone de turbulences et que son avenir est des plus incertains, la présence de Payet et Galtier peut être interprété de bien des façons. Car on rappelle que le Réunionnais possède, dans son contrat, une clause de reconversion dans un rôle de directeur sportif, négociée à l’époque où Jacques-Henri Eyraud était président de l’OM. Sachant que Medhi Benatia va quitter son poste de directeur du football en fin de saison, la voie semble dégagée pour Payet…

Pour Galtier, il y a aussi un coup à jouer. Car si Habib Beye a signé pour un an et demi en février, son maintien la saison prochaine est conditionné à une qualification pour la Champions League. Et encore, si une nouvelle équipe dirigeante débarque, il pourrait quand même être poussé vers la sortie. Christophe Galtier a été plusieurs fois annoncé à l’OM, sans que cela se fasse. Et depuis son passage au PSG ainsi que l’affaire de racisme, de nombreux supporters s’élèvent contre une potentielle venue. Mais il demeure le dernier entraîneur à avoir empêché un sacre du club des Qataris.

Lors du teaser de FCM, Dimitri Payet et Christophe Galtier ont affiché une belle complicité, eux qui se sont connus à Saint-Etienne. Le duo pourrait-il se retrouver à Marseille à partir de cet été ?

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)