OM : Le Vélodrome va vivre une première historique !

C’est une date que le football marseillais ne pourra plus jamais oublier. Ce samedi 28 mars, l’équipe féminine de l’OM va vivre un moment fondateur en foulant enfin la pelouse de l’Orange Vélodrome pour disputer un match officiel. Pour la première fois, les Marseillaises s’apprêtent à écrire leur histoire dans l’enceinte mythique du club, face au Montpellier HSCF, pour la 19e journée de D1 Arkema.

Un événement inédit pour l’équipe féminine de l’OM

L’OM féminin franchit un cap symbolique. Jamais auparavant la section féminine n’avait eu le privilège d’évoluer à domicile dans le légendaire Vélodrome. Cette première incarne bien plus qu’un simple match de championnat : elle marque la reconnaissance grandissante du projet OM féminin, dont l’ambition est de s’installer durablement dans le paysage sportif et populaire marseillais.

« La Prise du Vel’ » : plus qu’un match, une révolution

« La Prise du Vel’ », tel est le slogan choisi par l’OM pour désigner cette soirée. Un rendez-vous fort, que le club marseillais présente comme « une révolution sportive, culturelle et populaire ». Les joueuses et dirigeants assument : il s’agit de mobiliser la ville, d’enclencher une dynamique nouvelle autour du football féminin à Marseille et montrer que ce sport est l’affaire de toutes et de tous. En permettant à ses Marseillaises de s’approprier le stade qui fait vibrer la cité phocéenne depuis des générations, l’OM entend donner à cette équipe la tribune qu’elle mérite et ouvrir une page majeure de son histoire.

Un acte fondateur à vivre.

Une première symbolique à partager.

Un moment d'histoire à écrire…



Gratuité et ouverture : le Vélodrome pour toutes et tous

Portée par la volonté d’inclusion, la soirée sera accessible librement à tous grâce à une entrée gratuite sur réservation, une initiative rare à ce niveau. L’OM souhaite rassembler supporters, familles et curieux, dans une atmosphère festive rythmée par des animations prévues autour du match. L’idée est simple : permettre à chacun de ressentir ce « moment d’histoire » dans l’un des plus beaux stades de France.

Le projet OM féminin : ambitions et symbole populaire

Ce passage au Vélodrome n’est pas qu’un évènement d’un soir. Le club ambitionne de faire de cette rencontre un tremplin pour ancrer le football féminin dans le patrimoine sportif de la ville et renforcer son lien avec l’ensemble de la communauté olympienne. « Les Marseillaises entrent à l’Orange Vélodrome pour écrire leur propre révolution et prendre le stade de leur ville. Et comme toutes les grandes révolutions, celle-ci ne peut exister sans le peuple », rappelle-t-on au club. Une démarche résolument populaire, qui rejoint l’évolution nationale du football féminin et répond à la nouvelle ferveur qui s’en empare.

Tout savoir sur le rendez-vous du 28 mars

Date : samedi 28 mars

samedi 28 mars Heure : coup d’envoi à 18h30

coup d’envoi à 18h30 Lieu : Orange Vélodrome, Marseille

Orange Vélodrome, Marseille Affiche : OM Féminines – Montpellier HSCF (19e journée D1 Arkema)

OM Féminines – Montpellier HSCF (19e journée D1 Arkema) Entrée : gratuite sur réservation

gratuite sur réservation Ambiance : animations et fête populaire avant, pendant et après la rencontre

Cette soirée s’annonce inoubliable et pourrait bien constituer un tournant pour l’avenir du football féminin sur la Canebière. De quoi susciter l’enthousiasme d’une ville entière, déjà impatiente de soutenir ses joueuses et d’entrer, à leur côté, dans une nouvelle ère.

Envie de vibrer et de vivre un moment historique en famille ou entre amis ? Voici comment participer à l’événement et ne rien manquer de cette révolution marseillaise.