Dans une interview au JDD, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a évoqué l’avenir du club, confirmant une rumeur circulant ces dernières semaines.

Jusqu’à la mi-février, Frank McCourt pouvait dormir tranquille concernant l’avenir de l’OM. Le projet lancé par Pablo Longoria et Medhi Benatia avançait à son rythme et devait tenir jusqu’à l’été 2027. Et puis, l’élimination de la Champions League, endurée à Bruges (0-3), suivie par la déculottée à Paris (0-5), ont tout fait exploser en vol. Roberto De Zerbi a été viré, Pablo Longoria a été mis de côté avant de trouver un terrain d’entente pour partir et Medhi Benatia a voulu démissionner avant d’être contraint de poursuivre sa mission jusqu’en juin. McCourt s’est mis en quête d’un nouveau président alors que les rumeurs d’une vente du club ont recommencé à fleurir.

« Je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur »

Mais de vente, il n’y aura point. En revanche, dans un entretien exclusif au JDD dont des extraits ont fuité sur les réseaux, Frank McCourt a confirmé qu’il cherche un nouvel investisseur : « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit ».

De quoi mettre un terme aux nombreuses spéculations. Et aussi rassurer les supporters car l’arrivée d’un nouvel investisseurs pourrait permettre à l’OM de continuer à avoir de l’ambition sur le terrain, qu’il se qualifie ou pas pour la prochaine Champions League.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)