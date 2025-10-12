Coéquipiers pendant deux saisons au PSG, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont vécu de bons moments, même si la Pulga a été vivement critiquée. Et Mbappé a tenu à rétablir certaines vérités.

À 26 ans, Kylian Mbappé a eu l’occasion de côtoyer de très grands joueurs, parmi lesquels Lionel Messi. Réunis ensemble au PSG entre 2021 et 2023, les deux hommes ont marqué 34 buts grâce à leur duo de choc. Dans un entretien pour Movistar, le joueur du Real Madrid a évoqué son ancien partenaire, souvent sujet à des critiques ou des jugements hâtifs, notamment après son passage critiqué à Paris.

« Comment c’était avec Messi ? Très normal. Quand tu es célèbre, on te colle souvent une étiquette sur ta personnalité et, si tu ne fais pas attention, ça finit par te rentrer dans la tête. Tu te dis « oui, c’est vrai, c’est comme ça ». Mais non. Messi est arrivé et c’était une personne totalement normale, respectueuse envers tout le monde. Et comme joueur, il est… (soupir) un joueur unique. Quand tu as quelqu’un comme ça dans ton équipe et que tu es attaquant, tu dois juste rester près de lui et observer tout ce qu’il fait. Comment il conclut ses actions, comment il contrôle le ballon, comment il touche le ballon. Et je pense que le fait d’avoir été si proche de lui m’a énormément aidé à mieux comprendre le jeu. »

Messi critiqué au PSG, mais…

À travers ces mots, Mbappé ne se contente pas de louer les qualités techniques de Messi. Il met également en lumière l’importance de l’humilité et du respect dans le monde du football, rappelant que derrière le mythe se cache avant tout un être humain. Pour le jeune prodige français, partager le terrain avec Messi a été une expérience formatrice, lui permettant d’observer et d’apprendre du meilleur.

Et, même si le passage de Lionel Messi au PSG a été pointé du doigt, il faut dire que la Pulga a totalisé 32 buts et 35 passes dé en 75 matchs sous le maillot du club de la capitale. Autrement dit, il a été décisif quasiment une fois par match. Atteindre ce genre de statistiques, même en étant moins rayonnant, demeure la marque des joueurs d’exception.