C’est un coup de projecteur mondial pour le Stade Rennais. En effet, un joueur d’Habib Beye a été mis en avant par Lionel Messi !

C’est une reconnaissance de taille pour un joueur du Stade Rennais. Dans la dernière publicité d’Adidas, Lionel Messi a désigné plusieurs jeunes talents qu’il considère comme « l’avenir du football ». Parmi eux figure Kader Meïté, 18 ans, grosse promesse du club breton et international Espoirs français.

Dans cette vidéo promotionnelle, la star argentine de l’Inter Miami tire de sa manche plusieurs cartes représentant de jeunes espoirs du ballon rond. Après Nico Paz, Rodrigo Mora ou encore Kendry Páez, c’est le visage de Kader Meïté qui apparaît. Un choix qui n’a rien d’anodin : comme Messi, le Rennais est sous contrat avec la marque aux trois bandes, mais surtout, il incarne parfaitement la nouvelle génération du football français.

Meïté, nouveau joyau du SRFC ?

Formé à Rennes, Meïté a fait ses débuts professionnels en 2024 et a déjà inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison, affichant une maturité impressionnante pour son âge. Sa vitesse, sa percussion et sa qualité technique font de lui l’un des jeunes les plus excitants à suivre en France.

Être cité par Messi dans une campagne mondiale, c’est une forme de consécration. L’Argentin, connu pour son regard avisé sur le jeu, voit en Meïté un joueur d’avenir, capable de marquer son époque. Ce coup de projecteur confirme la réputation du Stade Rennais comme l’un des meilleurs clubs formateurs d’Europe. Après avoir révélé des joueurs comme Camavinga, Dembélé ou Doué, le club breton prouve une nouvelle fois sa capacité à faire éclore des prodiges capables d’attirer l’attention des plus grands, y compris celle de Lionel Messi.