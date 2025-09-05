FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine

Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine
Louis Chrestian
5 septembre 2025

Un frisson a traversé tout un pays. À 38 ans, Lionel Messi a offert au public argentin ce qui ressemble fort à son dernier chef-d’œuvre en match officiel à domicile.

Un dernier match officiel à domicile, riche en émotions

L’ambiance du Monumental était irréelle. Messi, dans son jardin, a illuminé la soirée avec un doublé éclatant face au Venezuela (3-0). Au coup d’envoi, déjà très ému lors de l’hymne national, la star argentine savait ce que signifiait ce moment. Devant ses supporters, il a retrouvé cette magie qui transcende les grands rendez-vous. Son jeu, habité, a rappelé pourquoi il est l’un des plus grands de l’histoire du football.

Ce match n’était pas qu’un simple rendez-vous de qualification : il portait en lui la saveur d’un adieu potentiel, d’un dernier rendez-vous officiel avec la terre argentine. La communion avec le public, les applaudissements, tout respirait une intensité rare. Pour Messi, c’était bien plus qu’une victoire.

Les mots forts de messi après la victoire contre le venezuela

À l’issue du match, l’émotion a pris le dessus. Devant les journalistes, un Messi sincère et touchant a livré un message qui a bouleversé tout un pays : il n’envisage plus de rejouer un autre match à enjeu en Argentine.

Il confie notamment : « Le plus logique serait que je n’y arrive pas (pour un nouveau Mondial), mais nous y sommes, plein d’espoir et d’enthousiasme… c’était le dernier match avec des points en jeu ici. Jour après jour, j’essaie de me sentir bien et surtout d’être honnête avec moi-même. »

Le mondial 2026, le dernier défi en ligne de mire

Messi voit désormais la Coupe du Monde 2026 comme son ultime rendez-vous international. Même s’il refuse toute certitude, l’icône argentine aborde ce défi avec espoir et vigilance. Pour lui, tout se jouera sur les sensations et la capacité à maintenir son niveau d’exigence physique et mental.

Jamais rassasié, Messi sait que ce dernier objectif pourrait parachever une trajectoire déjà légendaire en sélection. Le rêve d’une nouvelle épopée anime la Pulga, tout comme il inspire sa génération et fascine les amoureux du foot partout dans le monde. Pendant ce temps, d’autres grands noms comme mbappé dans un rôle clé au Real Madrid continuent eux aussi d’écrire leur légende sur la scène internationale.

L’impact de messi sur le public argentin

Cette soirée restera un souvenir indélébile pour tout le peuple argentin. Messi a longuement souligné le bonheur de partager ce moment avec ses compatriotes, rappelant l’importance du lien unique qui l’unit à son pays. Sa reconnaissance pour l’amour reçu à Buenos Aires, après tant d’années d’attente et parfois d’incompréhension, a touché des millions de supporters.

Pendant de longues années, il a entendu et ressenti les attentes démesurées, parfois les critiques. Désormais, il savoure la gratitude et la fierté partagée, nourrissant un héritage que peu de sportifs peuvent revendiquer. La ferveur du Monumental ce soir-là en témoigne : Messi n’est pas seulement un joueur, il est une part vivante de l’histoire argentine.

Alors que la page des matches à domicile se tourne, l’Argentine tout entière se prépare à suivre son génie vers l’Amérique du Nord pour ce qui pourrait être, vraiment, le dernier chapitre enchanté de cette épopée majeure.

CompétitionsFC BarceloneInternational
#A la une#DÉCLARATIONS

Les plus lus

FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant
FC Barcelone...

FC Barcelone : Marcus Rashford déjà sur la sellette après un début décevant

Par Louis Chrestian
Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine
Compétitions...

Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine

Par Louis Chrestian
Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb
Mercato...

Ismaël Bennacer relance sa carrière au GNK Dinamo Zagreb

Par Louis Chrestian
ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : une recrue estivale veut marquer l’histoire des Verts

Par Laurent Hess
Neymar (Santos)
FC Barcelone...

La polémique entre Ancelotti et Neymar met le feu au Brésil !

Par Laurent Hess
Ismael Bennacer
Mercato...

OM Mercato : Marseille a laissé Bennacer dans une immense panade 

Par Bastien Aubert
Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC
Juventus Turin...

Juventus Mercato : Zhegrova a fait ses adieux au LOSC

Par Laurent Hess
Salma Hayek
Ligue 1...

Stade Rennais : en maillot sexy, Salma Hayek envoie de l’amour aux supporters !

Par Bastien Aubert
OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !
OM...

OM : Dugarry se sert d’un ancien du PSG pour taper sur Balerdi !

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Marcus Coco a deux pistes surprenantes pour rebondir

Par Laurent Hess
Lionel Messi
FC Barcelone...

MLS : Quand Messi annonce à un adversaire qu’il va le blacklister de la sélection argentine !

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?
ASSE...

ASSE Mercato : Davitashvili a brillé en Turquie, de quoi remettre en cause son avenir ?

Par Laurent Hess
Luis Enrique (PSG)
Mercato...

PSG : un dernier coup venu de Bundesliga avorté en fin de mercato

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts
ASSE...

ASSE Mercato : qui est Modibo Sissoko, la nouvelle recrue des Verts

Par Laurent Hess
Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?
Equipe de France...

Ukraine – France : quelle compo pour les Bleus ?

Par Laurent Hess
Les infos du jour : le départ de Balerdi déjà programmé à l’OM, une nouvelle recrue à l’ASSE, les promesses de Mbappé et l’annonce d’Aulas
Aj Auxerre...

Les infos du jour : le départ de Balerdi déjà programmé à l’OM, une nouvelle recrue à l’ASSE, les promesses de Mbappé et l’annonce d’Aulas

Par Laurent Hess
Equipe de France : Kylian Mbappé veut faire le plus beau des cadeaux à Didier Deschamps
Equipe de France...

Equipe de France : Kylian Mbappé veut faire le plus beau des cadeaux à Didier Deschamps

Par Laurent Hess
OL : Jean-Michel Aulas officialise son nouveau challenge XXL !
OL...

OL : Jean-Michel Aulas officialise son nouveau challenge XXL !

Par Laurent Hess
Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents
Ligue des champions...

Ligue des Champions 2025/2026 : Harit, Chiesa, Gabriel Jesus, Kimpembe, Tel… la liste des grands absents

Par Laurent Hess
OM : Frédéric Antonetti glisse un énorme tacle à Marcelo Bielsa
OM...

OM : Frédéric Antonetti glisse un énorme tacle à Marcelo Bielsa

Par Laurent Hess
Jules Koundé en action lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

FC Barcelone : Koundé annonce déjà la couleur au PSG

Par Bastien Aubert
Michaël Gerlinger et Matthieu Louis-Jean, les dirigeants de l'OL
Mercato...

OL Mercato : Lyon renfloue ses caisses avec un nouveau départ !

Par Bastien Aubert
ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !
ASSE...

ASSE Mercato : les Verts officialisent une nouvelle recrue !

Par Laurent Hess
OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli
OM...

OM, Stade Rennais Mercato : nouveau défi pour Jorge Sampaoli

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Lionel Messi : Une annonce choc après son ultime récital en argentine - But! Football Club