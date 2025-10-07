OM Mercato : coup de tonnerre pour l’avenir d’Endrick (Real Madrid) 
OM Mercato : coup de tonnerre pour l'avenir d'Endrick (Real Madrid) 

Bastien Aubert
7 octobre 2025

Le marché hivernal pourrait bouleverser la trajectoire d’Endrick au Real Madrid. Mis au ban depuis de longs mois, le jeune buteur brésilien interpelle déjà sur son avenir. Face au manque de perspectives à Madrid, trois clubs frappent à la porte et promettent un nouveau souffle à l’ex-joyau de Palmeiras.

Pourquoi Endrick est mis à l’écart au Real Madrid ?

L’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène n’a pas souri à Endrick. Victime d’une blessure persistante aux ischios, le Brésilien n’a jamais évolué sous la houlette du nouveau coach, une situation détaillée dans les difficultés rencontrées par Endrick au Real Madrid. Sa longue convalescence l’a privé de la Coupe du Monde des Clubs et d’une préparation complète. Depuis son retour, la porte de l’équipe première reste fermée, la concurrence s’étant densifiée durant son absence.

Avec l’explosion de Kylian Mbappé (14 buts en 10 matches) et une hiérarchie offensive bien installée, Endrick stagne. Face à l’absence de temps de jeu d’Endrick cette saison, le Real pense désormais à un prêt temporaire dès janvier.

Les clubs qui veulent relancer Endrick

Prêt à s’envoler pour relancer sa saison, Endrick dispose de trois options solides pour retrouver du rythme. Les prétendants s’activent pour attirer la pépite, plus motivée que jamais par l’idée de jouer le Mondial 2026.

  • Valence, qui souhaite dynamiser son secteur offensif en misant sur la vivacité d’Endrick.
  • Real Sociedad, club reconnu pour le développement des jeunes et la capacité à offrir du temps de jeu immédiat.
  • West Ham, en Premier League, qui mise sur son impact physique et sa capacité à s’imposer malgré la pression du championnat anglais.

Un temps cité cet été, l’OM a disparu de la liste des prétendants, le club phocéen semblant bien outillé désormais en attaque. Chacune des autres formations courtise en revanche activement le buteur, dont le profil intéresse bien au-delà des frontières espagnoles, comme en témoignent les rumeurs de prêt pour Endrick afin de gagner du temps de jeu.

Quels enjeux pour Endrick avant le Mondial 2026 ?

Pour Endrick, le temps presse : il vise une place avec le Brésil pour la prochaine Coupe du monde. Pour y arriver, il doit retrouver une dynamique positive, accumuler des minutes et des buts pour séduire le sélectionneur. Endrick affiche une volonté farouche de marquer l’histoire, à l’image de la réussite d’un Kylian Mbappé, aujourd’hui indétrônable au Real. Son objectif est clair : prouver qu’il a sa place parmi l’élite et retrouver un statut d’espoir du football mondial.

Une bonne pioche dès cet hiver serait la rampe de lancement idéale pour revenir plus fort à Madrid, nourri d’ambitions souveraines. Son profil, détaillé sur Transfermarkt, promet une suite explosive si l’occasion lui est donnée.

