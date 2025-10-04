Endrick, annoncé comme le futur prodige du football brésilien, traverse une zone de turbulences. Pourquoi sa situation inquiète-t-elle autant les fans du Real Madrid et de la Seleção ? Décodage.

À seulement 17 ans, Endrick était déjà surnommé le « nouveau Ronaldo » au Brésil. Transféré au Real Madrid pour 60 millions d’euros, l’attaquant a soulevé d’immenses espoirs. Mais en quelques semaines, la trajectoire de la jeune star semble s’être considérablement assombrie, entre doutes sur son rendement et interrogations sur son adaptation.

Des performances décevantes en sélection

Lors des dernières sorties avec la Seleção, Endrick a peiné à s’imposer. Malgré son talent, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise sur ses cinq dernières apparitions. Attendu au tournant, il n’a pas répondu aux attentes, laissant planer un doute sur son impact au plus haut niveau. Au Real, Endrick découvre un football plus physique, plus rapide, où les espaces se réduisent, et la concurrence est féroce avec des attaquants comme Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Rodrygo et maintenant Gonzalo Garcia, rendant sa percée encore plus compliquée.

Xabi Alonso lui a fait une promesse

La question cruciale persiste : Endrick, qui compte encore 0 minutes cette saison, saura-t-il surmonter ce passage à vide et exploiter son potentiel au Real Madrid ? Si le talent ne fait aucun doute, l’adaptation et la résistance à la pression détermineront la suite de la carrière de celui qui, pour l’instant, suscite autant d’inquiétude que d’espoir. Mais Xabi Alonso a tout de même envoyé un message rassurant au joueur, hier, en conférence de presse, en expliquant qu’il comptait sur lui. « Endrick revient de blessure. Son heure viendra. C’est un buteur, il est brutal. J’aime son style. » Encourageant…