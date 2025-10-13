L’Olympique de Marseille peut souffler un peu avant d’aborder son prochain match face au Havre (samedi, 21h05) : la trêve internationale, souvent source d’inquiétude, se déroule sans accroc pour le moment.

La semaine s’annonce radieuse à Marseille. Une météo estivale est au rendez-vous et l’OM signera son retour au premier plan des supporters locaux dès ce samedi contre Le Havre à l’Orange Vélodrome (21h05). Pour ce faire, Roberto De Zerbi et le staff technique ont veillé à une gestion minutieuse de la condition physique de leurs joueurs, restant en contact permanent avec les différentes sélections pour s’assurer que personne ne soit mis en difficulté pendant ces deux semaines de trêve.

Aguerd préservé et en forme

Ainsi, Nayef Aguerd, touché par un virus bénin, n’a pas été aligné avec le Maroc. Une décision qui a permis au défenseur central de se reposer et de préserver son énergie pour les échéances à venir. Même situation pour Matt O’Riley, laissé sur le banc par son sélectionneur, et pour Pierre-Emile Højbjerg et Pierre-Emerick Aubameyang, tous deux suspendus. Ces choix ont permis à l’ensemble des joueurs concernés de ne pas subir de surcharge physique, un point crucial pour De Zerbi, qui souhaite préparer son OM dans des conditions optimales.

Kondogbia et Traoré de retour ce week-end ?

À ces bonnes nouvelles s’ajoutent les progrès de Geoffrey Kondogbia et Ahmad Junior Traoré Traoré. Selon La Provence, les deux joueurs « fignolent » leur réathlétisation et pourraient être à la disposition de Roberto De Zerbi dès ce week-end. En parallèle, cette période a permis au staff technique de l’OM de travailler sur la tactique et la cohésion de l’équipe, en observant de près les jeunes et les joueurs moins sollicités. Le retour progressif des internationaux et l’intégration prochaine de Kondogbia et Traoré dans les séances collectives permettront d’affiner les réglages à l’entame d’un calendrier chargé d’ici à la fin de l’année 2025.