Satisfait de son début de saison, l’Olympique de Marseille pourrait pourtant perdre une figure importante de son organigramme.

C’est une nouvelle qui surprend dans les couloirs du Vélodrome. Alors que tout semble enfin stabilisé sportivement sous la houlette de Roberto De Zerbi, l’OM s’apprête peut-être à voir partir l’un de ses visages forts en interne. Arrivé pour apporter son expérience et sa connaissance du haut niveau, Fabrizio Ravanelli a rapidement gagné la confiance de la direction et des joueurs. Mais les attaches du cœur sont parfois plus fortes que tout.

Selon la presse italienne, Pérouse, actuellement en grande difficulté en Serie C, aurait sollicité l’ancien attaquant marseillais pour venir prêter main-forte. Le club, 19e après huit journées, vit une période de crise tant sportive qu’institutionnelle. L’idée serait de confier à Ravanelli un rôle majeur, capable d’apporter stabilité, autorité et vision à une structure en pleine tourmente.

Ravanelli, départ acté ?

Pour le moment, rien n’est encore acté, mais plusieurs sources indiquent que Ravanelli a donné son accord de principe pour entamer des discussions avec Pérouse. L’Italien ne serait pas insensible à cet appel du cœur, lui qui a toujours affiché un attachement profond à son club formateur. Les contours précis de son futur rôle restent à définir : intégration à la direction sportive, supervision du secteur technique ou simple mission de conseil, tout est encore possible.

Du côté de l’OM, Ravanelli a su trouver sa place dans la nouvelle organisation olympienne. Malgré quelques épisodes tendus, notamment lorsqu’il n’avait pas été convié au stage de préparation à Rome la saison dernière, sa proximité avec le vestiaire et sa loyauté avaient été saluées en interne. Son départ, s’il se confirme, viendrait rappeler que l’équilibre d’un club ne se joue pas uniquement sur le terrain. Au quotidien, on le voit déjà plus guère.