Liga : Villas-Boas (ex OM) lance une requête au Real Madrid et au FC Barcelone

L’ancien coach de l’OM veut créer une nouvelle compétition. Le Real Madrid et le Barça sont concernés.

Aujourd’hui président du FC Porto, André Villas-Boas aimerait lancer une Supercoupe ibérique, une nouvelle compétition qui réunirait les meilleurs clubs portugais et espagnols. « On peut trouver des solutions pour que les grandes équipes s’affrontent plus souvent, pour plus de spectacle, des retours sur investissement et, parallèlement des qualifications pour les Coupes d’Europe », explique le Portugais.

Le Real et le Barça favorables à une Supercoupe ibérique

Selon AVB, les premiers retours sont positifs. « Aujourd’hui, nous ne sommes pas tous d’accord mais l’idée de créer une Supercoupe ibérique est restée et elle a été bien accueillie par le Real Madrid, l’Atlético, le Barça, Benfica, le Sporting et la Fédération portugaise ». L’idée pourrait donc faire son chemin.