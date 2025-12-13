FC Nantes : un gros mercato ou la Ligue 2, les Kita se prennent un énorme ultimatum

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le baptême du feu d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes a viré au cauchemar. En ouverture de la 16e journée de Ligue 1, les Canaris ont été submergés par Angers, encaissant un cinglant 4-1 au stade Raymond Kopa. En tribune comme au bord du terrain, la stupeur a vite laissé place à la lucidité. Kantari, nommé pour remplacé Castro, s’est présenté face aux micros avec un discours sans détour.

D’entrée, le constat est dur mais honnête : le FC Nantes souffre. Ce revers lourd vient appuyer une réalité qui trotte dans toutes les têtes autour du club depuis plusieurs semaines. En pleine crise, la réaction du coach était particulièrement attendue.

« On sait qu’on est une équipe malade » : Le regard lucide du coach

Face à la presse, Ahmed Kantari n’a pas cherché d’excuses. Sa voix posée mais ferme traduit toute la gravité du moment. Pour lui, les failles de l’équipe dépassent la simple défaite du soir.

L’intensité a cruellement fait défaut. Le groupe paraît en manque d’impact et de confiance sur le terrain, incapable de répondre aux exigences du haut niveau sur la durée d’un match. La course, le duel, le mental : rien n’a tourné à l’avantage nantais.

« On sait qu’on est une équipe malade. Il ne faut pas tirer sur l’ambulance », résume Kantari. L’analyse, froide mais protectrice, vise aussi à dédouaner ses jeunes joueurs. Pour l’entraîneur, il serait injuste d’en faire des boucs émissaires alors qu’ils grandissent dans un collectif affaibli. La priorité, affirme-t-il, n’est pas de les exposer à la pression, mais au contraire de les protéger et de les accompagner.

Pour Ahmed Kantari, la responsabilité incombe avant tout aux cadres. Mais la réalité du vestiaire ce soir est claire : il manque du vécu, du tempérament, des repères.

Mercato d’hiver : Kantari interpelle la direction sur l’urgence d’agir

Dans ses mots, l’ancien international algérien glisse un message direct à la direction. Le mercato d’hiver, déjà sous tension, apparaît désormais comme un moment crucial pour tenter de redresser la barre. L’entraîneur n’hésite plus à pointer la nécessité de recruter.

« Il faudra renforcer cette équipe avec des joueurs d’expérience, qui ont de la maturité, qui puissent rassurer les joueurs autour d’eux techniquement pour proposer plus de choses », explique Kantari, insistant sur l’importance d’un encadrement solide au sein du groupe. Son ambition est nette : remettre du caractère et de la solidité dans le vestiaire.

Protéger les jeunes, reconstruire un collectif : l’appel à l’unité

Kantari le martèle : « On ne peut pas donner cette responsabilité de sauver le club aux jeunes. Il faut les accompagner. » Cette phrase prend tout son sens au regard des dernières semaines agitée côté Canaris. Conscient de la fragilité psychologique de certains, il refuse d’abandonner la génération montante à la tempête. « On ne peut pas les exposer autant », prévient-il.

Son discours se veut rassembleur. Plutôt que de pointer des coupables, il appelle à l’unité de toute la structure. Le FC Nantes, désormais dans une situation périlleuse, doit serrer les rangs derrière son staff. Le mercato doit marquer un tournant ; il sera aussi une façon d’envoyer un signal fort à l’ensemble du vestiaire.

Le nouveau capitaine, Anthony Lopes, a également partagé le même discours : « On va avoir besoin de monde. On ne va pas se le cacher, on se le dit. C’est la vérité, vous le savez peut-être mieux que moi. On sait qu’on va devoir faire un gros mercato au mois de janvier. (…) Si on continue comme ça, on ira en Ligue 2 ».

Et maintenant ? La trêve, l’attente et les défis à venir

La pause arrive à point nommé pour le FC Nantes. « La trêve arrive au bon moment », lâche Kantari, déterminé à utiliser cette séquence pour se recentrer et dialoguer sereinement avec la direction. L’heure est aux discussions stratégiques, à la préparation minutieuse d’un mercato qui ne devra pas être manqué.

La suite s’annonce cruciale. Des ajustements sont attendus, avec le recrutement ciblé de plusieurs leaders de vestiaire. L’objectif : permettre aux plus jeunes de continuer à apprendre dans de meilleures conditions, tout en relançant la dynamique de groupe. Les supporters n’attendent qu’une chose : voir leur équipe relever la tête dès la reprise, férue d’unité et portée par un effectif renforcé.

Le pari d’Ahmed Kantari est posé : il compte bien inscrire sa patte dans cette reconstruction, pour que Nantes retrouve enfin la sérénité et la compétitivité qui font la fierté de la Beaujoire.