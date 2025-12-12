FC Nantes : Kantari prêt à relancer un recalé de Luis Castro, Anthony Lopes capitaine ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Les infos varient sur la première compo d’Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes, ce soir sur la pelouse du SCO…

Le nouveau coach du FC Nantes Ahmed Kantari sera très attendu dans ses choix pour le déplacement des Canaris à Angers, ce soir. Pour son premier match sur le banc du FC Nantes, ce vendredi 12 décembre (20 h 45), le successeur controversé de Luis Castro devrait selon L’Equipe aligner un 4-4-2 avec la recrue Deiver Machado au poste de latéral gauche. Amian devrait occuper le flanc droit et être reconduit en tant que capitaine. Pas de changement non plus en défense centrale avec le duo Awaziem-Tati, avant le départ du Nigérian à la CAN. Au milieu, Kantari opterait pour un duo Mwanga-Deuff devant la défense, avec Lepenant et Lahdo sur les ailes. Et en attaque, l’ancien adjoint de Kombouaré sur le banc du FCN devrait aligner Abline avec El-Arabi, au détriment de Mostafa Mohamed.

Benhattab à la relance au FC Nantes ?

Mais Ouest-France ne partage pas le même avis sur la première compo de Kantari. Le quotidien régional table sur un 4-3-3 avec la même défense, mais c’est Yassine Benhattab qui pourrait retrouver une place en attaque aux cpôtés d’Abline et El-Arabi. « Si Abline et El Arabi semblent promis à une place de titulaire, quid de l’autre ailier ? Yassine Benhattab, qui était sorti de la rotation de Castro depuis le 8 novembre, pourrait bénéficier de l’arrivée du nouvel entraîneur. Car en trois matches en début de saison, il avait montré davantage que Mayckel Lahdo et Amady Camara, ses principaux concurrents, sur tout le reste de l’exercice », estime le média. Qui évoque aussi la possibilité de voir Kantari confier le brassard à Anthony Lopes.

La compo probable du FC Nantes selon Ouest-France (4-3-3) : 1. Lopes – 98. Amian (cap.), 6. Awaziem, 78. Tati, 27. Machado – 52. Deuff, 80. Mwanga, 8. Lepenant – 90. Benhattab, 19. El. Arabi, 10. Abline.