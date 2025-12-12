Angers SCO – FC Nantes (4-1) : Kantari démarre par une claque, les notes des Canaris

Ce vendredi, le FC Nantes version Ahmed Kantari était en déplacement sur la pelouse d’Angers SCO pour le derby. Dans un système novateur en 4-4-2, le nouveau coach nantais a essayé de tenter des choses, mais son équipe était bien trop faible, s’est pris une énorme claque, et reste donc relégable. Découvrez nos tops, flops et les notes côté nantais.

Centonze, seul top

Avant son but, on n’allait pas parler de lui comme un « top », mais on pouvait dire que le latéral droit a été le moins mauvais ce soir. Il a apporté quelque chose de nouveau dans le couloir, et il faut rappeler que sa dernière titularisation avec Nantes remonte au 10 mai dernier. Il se fait bien enrhumer par Cherif sur son but, mais Centonze a quand même eu le mérite de montrer de bonnes choses. Et il a définitivement montré qu’il était le meilleur Nantais du soir en réduisant l’écart à la 81e minute, d’une frappe en force en angle fermé. Un petit rayon de soleil dans l’orage nantais.

Machado, première compliquée

Débarqué en tant que joker en provenance du FC Nantes, le Colombien est en quête de relance à Nantes. Et il n’a vraiment pas choisi le contexte le plus facile pour ça. On a vu qu’il manquait clairement de repères. Aligné milieu gauche, on pouvait se dire que ce n’était pas une si mauvaise idée que cela, tant il est impactant offensivement. Mais ça n’a pas pris du tout, ou du moins trop peu. Même quand il voulait prêter main forte à Amian en revenant défendre, il mettait son équipe en difficulté.

Les flops du match

TATI

Comme le reste de son équipe, il a été dépassé par les qualités des Angevins. Bien malheureusement, il a puni son équipe à la 13e minute en concédant un penalty après une main dans la surface. Un penalty transformé par Abdelli, qui a ouvert le score pour le SCO. En toute fin de match, son attitude sur le quatrième but angevin fait peur à voir.

AWAZIEM

C’était aussi très dur pour lui, qui n’a pas arrêté de souffrir face aux attaquants, et notamment Cherif. À la 60e, ce dernier a fait parler tout son talent pour dépasser le Nigérian et marquer d’un joli pointu. Une action qui résume bien le calvaire de la soirée.

AMIAN

Comparé à Centonze sur le côté droit, son match a été beaucoup plus compliqué. Sa relation avec Machado devra vraiment se perfectionner, car les deux hommes n’ont pas montré de réelle entente, eux qui jouaient pour la première fois ensemble. Sur le dernier but, il est clairement trompé par la passe de Deuff, mais lui n’est pas assez agressif.

BENHATTAB

La marche paraît trop haute pour l’attaquant, qui a été relancé par Kantari ce soir. La seule action à mettre à son crédit est sa grosse occasion à la 26e minute, lorsqu’il est décalé par Abline et qu’il déclenche rapidement une frappe du pied gauche, mais Koffi était dessus. À part ça, rien à signaler, si ce n’est le fait qu’il est le joueur à avoir perdu le plus de ballons (19) côté nantais.

Les notes des Nantais

Lopes (4) – Centonze (5), Awaziem (3), Tati (2), Amian (3) – Benhattab (3), Lepenant (4), Mwanga (3), Machado (3) – Mohamed (3), Abline (4).