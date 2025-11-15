Mercato – Le FC Nantes doit-il foncer sur Ayoub El Kaabi ?

Après Youssef El-Arabi, le FC Nantes pourrait accueillir un nouveau marocain en la personne d’Ayoub El Kaabi. Une bonne idée pour les Canaris ? C’est notre débat.

« Une piste intéressante »

« Même si le FC Nantes ne manque pas d’attaquants, je pense qu’un renfort d’expérience ne ferait pas de mal à cette équipe. El Kaabi, 32 ans, et plusieurs matchs de Coupe d’Europe à son actif, ferait beaucoup de bien au FCN. De plus, il retrouverait El-Arabi dans l’effectif, avec qui il a partagé le vestiaire en équipe nationale et à l’Olympiakos.

Cette saison, El Kaabi marche très bien avec 9 buts en 15 matchs, une habitude pour lui sur ces dernières années. Son sens du but pourrait rendre de précieux services au club, même si je doute que Nantes puisse dépenser 5 millions d’euros pour un joueur qui sera en fin de contrat à la fin de la saison. Cela passera sans doute par une vente, par exemple celle d’Abline ou de Mohamed. En tout cas, même si rien n’est fait, je valide cette piste ».

William TERTRIN

« Il y a d’autres postes à renforcer en priorité »

« Je suis d’accord avec William : El Kaabi est un joueur intéressant et il pourrait être un bon renfort pour le FC Nantes avec son expérience et sa capacité à marquer. Mais les Canaris sont déjà bien pourvus en attaque avec Abline, Mohamed et El-Arabi, ce qui oblige Luis Castro à décaler Abline à gauche.

Perso, plutôt que recruter un 4e avant-centre, je pense qu’il serait plus judicieux de renforcer d’autres postes. Quitte à prendre un attaquant, je militerais plutôt pour l’arrivée d’un ailier gauche, Moses Simon n’ayant pas été remplacé (si ce n’est pas Abline). Et pour augmenter ses chances de maintien, le FCN devrait aussi se renforcer défensivement. Après le dernier Mercato estival, ce serait un moindre mal ! »

Laurent HESS