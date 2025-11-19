Dans le viseur de l’OM et du Stade Rennais au cours du mercato estival, Reda Belahyane (21 ans) devrait bien quitter la Lazio Rome cet hiver. Les prétendants ne manquent pas.

Le mercato hivernal ne débute que le 1er janvier prochain mais ça s’agite déjà en coulisses. Un dossier anime déjà le marché en Ligue 1 : Reda Belahyane. Ekrem Konur confirme que le milieu de terrain algérien de 21 ans devrait faire ses valises en janvier, lui est désormais mis de côté par Maurizio Sarri à la Lazio Rome et qui ne semble plus entrer dans les plans du technicien italien.

La Ligue 1 s’arrache déjà Belahyane !

Résultat : l’OM, le Stade Rennais, l’OGC Nice mais aussi le FC Lorient et le Toulouse FC se positionnent pour tenter de récupérer ce jeune talent dès janvier. Le club romain écoutera toutes les offres. Marseille et Rennes avaient déjà tenté de le recruter l’été dernier, séduits par son profil technique et sa vision du jeu.

Benatia l’adore à l’OM

Du côté de l’OM, Mehdi Benatia apprécie grandement Belahyane, tant il le considère comme l’un des joueurs au potentiel le plus intéressant au milieu de terrain. La bataille s’annonce intense et pourrait rapidement prendre de l’ampleur, car les clubs français savent que ce type de joueur, capable de dicter le tempo et de faire jouer vers l’avant, ne restera pas disponible bien longtemps. Le dossier est lancé.