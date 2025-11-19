Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !
OM Mercato : Griezmann à Marseille cet hiver, il dit oui ! 

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

La faisabilité d’une signature d’Antoine Griezmann à l’OM au cours du mercato hivernal est relancé du côté de Marseille.

L’OM prépare déjà son mercato hivernal et la direction pourrait bien offrir à Roberto De Zerbi un renfort de poids. Comme chez But!, le journaliste du Phocéen Romain Haering  estime que la priorité du club olympien est claire en janvier : un meneur de jeu expérimenté, capable d’éclairer l’attaque marseillaise dès la seconde partie de saison.

Interrogé sur la piste N’Golo Kanté, brillant récemment avec l’équipe de France, notre confrère a rapidement recentré les besoins phocéens. Pour lui, ce n’est pas un milieu défensif d’expérience qui manque à l’OM… mais un véritable créateur. Un joueur d’envergure, expérimenté, doté de génie offensif. Et c’est là que le nom d’Antoine Griezmann surgit.

« Pourquoi pas un an et demi et un départ en MLS ensuite ? » 

« On a déjà Aubameyang devant. Il nous faut un mec expérimenté, la trentaine, qui peut jouer numéro dix. Celui qui peut faire basculer les grands matchs. » a expliqué Haering. Et selon lui, déloger Griezmann de l’Atlético de Madrid n’est pas impossible à ce stade de sa carrière : « Un joueur comme Griezmann par exemple, c’est typiquement ce qu’il nous faudrait. Je n’y crois plus mais le timing, ce qu’il se passe à l’Atlético où il joue moins… Si on arrive à séduire le joueur et son entourage, pourquoi pas un petit un an et demi de contrat et un départ en MLS ensuite ? » 

« Peut-être qu’un jour ça se fera mais… »

Griezmann, 33 ans en mars, connaît la Ligue 1, adore les défis et reste l’un des joueurs les plus influents de l’histoire des Bleus. Son intelligence de jeu et sa polyvalence pourraient parfaitement correspondre au projet De Zerbi. Reste à savoir si l’OM aura les moyens financiers… et l’audace de tenter le coup. A l’instant T, on est seulement dans la projection. Le journaliste de Maritima Karim Attab confirme : « Pas entendu parler de Griezmann. Après ça reste un « serpent de mer » vu qu’il aime l’OM on l’envoie régulièrement à Marseille. Peut-être qu’un jour ça se fera. Mais je ne suis pas au courant pour l’instant. »

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

