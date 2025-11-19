Revue de presse : Thauvin (RC Lens) épinglé avant Strasbourg, un poids lourd en moins au Stade Rennais !
OM : gros coup dur pour Aguerd, l’hécatombe continue avant Nice !

Nayef Aguerd (OM)
Bastien Aubert
19 novembre 2025

À deux jours d’un déplacement explosif à Nice (20h45), l’OM doit composer avec une nouvelle tuile dans son effectif. 

Déjà privé de plusieurs éléments, Roberto De Zerbi voit son secteur défensif sérieusement amputé à l’OM. Si Timothy Weah et Geoffrey Kondogbia ont quitté l’infirmerie, d’autres y entrent… et pas des moindres.

Facundo Medina, toujours en délicatesse avec sa cheville droite après une grosse entorse fin septembre, n’a pas encore repris avec le groupe. Selon L’Équipe, un retour est espéré pour décembre, sans certitude. Amir Murillo, touché à la cuisse face à Brest, a quitté prématurément la sélection du Panama et déclare forfait pour Nice. Une absence de plus.

Aguerd ne va pas vraiment mieux

Mais le coup dur, le vrai, concerne Nayef Aguerd. Ménagé à Auxerre début novembre, le défenseur marocain souffre d’une pubalgie. Deux solutions : l’opération ou le repos. Impossible d’envisager une intervention chirurgicale avec une série de matchs cruciaux (Nice vendredi, Newcastle mardi en C1, puis Toulouse) et surtout la CAN au Maroc à partir du 21 décembre. L’OM opte donc pour un programme individualisé afin de le ménager… mais il ne participera qu’à certains matchs, au mieux.

De Zerbi a devoir bricoler. Heureusement, une bonne nouvelle : Leonardo Balerdi a repris l’entraînement ce lundi et devrait tenir sa place face au Gym. Autour de lui, le coach italien devra faire avec Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley, Emerson Palmieri, Ulisses Garcia (de retour de suspension) et même Pol Lirola, en quête de réintégration. D’ici là, De Zerbi n’a plus qu’à espérer que l’hécatombe s’arrête là.

Ligue 1 OM
#A la une#AVANT-MATCH#RUMEURS

