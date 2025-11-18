Touché avec le Panama pendant la trêve, Amir Murillo (OM, 29 ans) est revenu à Marseille ces dernières heures.

Bonne nouvelle pour l’OM. Amir Murillo a fait son retour dans la cité phocéenne ces dernières heures, comme le rapporte La Provence. Touché à un tendon, il avait été contraint de se présenter avec la cuisse gauche bandée dès le début du rassemblement avec sa sélection nationale.

Cette bonne nouvelle arrive à point pour Roberto De Zerbi, qui peut espérer récupérer un joueur clé sur le flanc droit après plusieurs semaines de gestion de blessures dans son effectif. Murillo va désormais suivre un protocole de reprise adapté pour retrouver son niveau physique et intégrer progressivement l’entraînement collectif.

Si aucun risque n’est pris, son retour pourrait coïncider avec les prochains rendez-vous de l’OM en Ligue 1 et en Ligue des champions, offrant au coach phocéen une solution supplémentaire dans son animation défensive.