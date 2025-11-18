RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée
OM Mercato : Benatia tient déjà la recrue rêvée pour cet hiver ! 

Reda Belahyane (Lazio Rome)
Bastien Aubert
18 novembre 2025

Longtemps courtisé par Medhi Benatia à l’OM la saison dernière, un milieu de terrain prometteur sera sur le marché des transferts cet hiver. Une aubaine pour le club phocéen ! 

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille souffre d’un déficit évident au milieu de terrain. Entre manque de créativité, transitions difficiles et fatigue accumulée par certains joueurs, l’équipe de Roberto De Zerbi ne dispose pas du joueur capable de lier la récupération et la construction du jeu avec intelligence. C’est précisément ce rôle que pourrait combler Reda Belahyane, actuellement à la Lazio.

Selon Nicolo Schira, le jeune international algérien de 21 ans souhaiterait obtenir plus de temps de jeu, ce qui pourrait le pousser à quitter le club romain dès le mercato hivernal. Cette ouverture tombe à point pour l’OM, qui surveille le joueur depuis la saison dernière. Medhi Benatia, responsable du recrutement, avait déjà suivi de près le milieu de terrain avant son départ pour Rome, convaincu de son potentiel et de sa capacité à s’adapter au projet marseillais.

Belahyane veut quitter la Lazio en janvier

Le profil de Belahyane correspond parfaitement aux besoins de De Zerbi : polyvalent, technique, capable d’organiser le jeu et d’apporter de la profondeur dans l’entrejeu. Il pourrait évoluer en relayeur ou en milieu box-to-box, apportant à la fois couverture défensive et qualité de passe, deux éléments que l’OM peine à combiner cette saison. Son arrivée permettrait également de réduire la dépendance sur certains cadres, tout en donnant plus de liberté à des joueurs vers l’avant. 

Si l’OM passe à l’action rapidement, ce qui n’est pas le cas à l’instant T, le dossier pourrait se concrétiser dès janvier. Mais la concurrence ne manque jamais dans ce type de profil en Ligue 1 : en Ligue 1, le Stade Rennais était aussi venu aux nouvelles.

MercatoOM
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

RC Lens : Sangaré présent face à Strasbourg ? Une grosse nouvelle est tombée

