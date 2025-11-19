ASSE, Stade Rennais : un énorme chassé croisé entre Stassin et Lepaul en janvier ?

Le VfB Stuttgart cible Lucas Stassin (ASSE) au poste de numéro au mercato hivernal après avoir tourné autour d’Esteban Lepaul à Rennes.

Le VfB Stuttgart, en quête d’un véritable numéro neuf pour janvier, multiplie les pistes en Ligue 1 et en Ligue 2. Selon Jeunes Footeux, le club allemand aurait dans son viseur Lucas Stassin (ASSE). Mais ce n’est pas tout.

Esteban Lepaul (Stade Rennais), pourtant approché par Stuttgart il y a quelque temps, ne serait finalement plus dans les plans du club. Alors que les dirigeants se sont renseignés sur lui cet été, ils auraient tourné leur attention vers une autre cible bien plus ambitieuse : Thijs Dallinga.

Dallinga préféré à Stassin et Lepaul ?

L’ancien buteur du Toulouse FC, aujourd’hui à Bologne, est valorisé à 12 millions d’euros et apparaît comme la priorité du club. Non titulaire indiscutable en Serie A, l’international néerlandais garde en tête la Coupe du Monde 2026 et verrait d’un bon œil un transfert vers la Bundesliga, réputée pour sublimer les profils offensifs.

A l’instant T, Stuttgart étudie donc plusieurs options : Lucas Stassin (ASSE), Thijs Dallinga (Bologne) mais aussi Arnaud Kalimuendo (Nottingham Forest) et Romeo Vermant (FC Bruges). Mais à cet instant, Dallinga semble tenir la corde, devant Stassin, tandis que Lepaul est rétrogradé dans la hiérarchie. Rendez-vous en janvier pour savoir si l’ASSE conservera son jeune talent… ou si Stuttgart jouera le coup parfait en piochant là où personne ne l’attendait.