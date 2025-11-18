Alors que Lucas Stassin (20 ans) pourrait quitter Saint-Étienne dès cet hiver, l’ASSE a déjà anticipé son éventuel transfert en ciblant un joueur également ciblé par le Stade Rennais au mercato.

Le feuilleton Lucas Stassin se poursuit. Arrivé avec ambition à l’été 2024, l’attaquant belge pourrait ne plus faire long feu à l’ASSE après les déclarations de son père ce dimanche. Sa première partie de saison en demi-teinte, couplée à des envies d’ailleurs clairement exprimées, pourraient pousser la direction du club à ouvrir la porte cet hiver. Une offre supérieure à 20 millions d’euros suffirait désormais à convaincre l’ASSE de le laisser partir.

Et les Verts n’ont pas attendu pour préparer l’après-Stassin. Selon Africa Foot, l’ASSE a ciblé Amin Chiakha, un attaquant international algérien de 19 ans formé au FC Copenhague et actuellement prêté à Vejle. Avec 6 buts en 14 matchs toutes compétitions confondues, il affiche des qualités très prometteuses : puissance, technique, efficacité… et un coût de transfert abordable. Autant de critères qui plaisent à l’ASSE, déjà intéressée cet été. Mais attention, la concurrence débarque.

Le Stade Rennais, qui a envoyé un scout le superviser avant la trêve au Danemark, se serait également positionné sur le dossier. Un paramètre important, car la densité offensive rennaise pourrait freiner le temps de jeu de Chiakha, alors qu’il vise une participation à la Coupe du monde 2026 avec l’Algérie. À Saint-Étienne, la voie semble plus dégagée et le projet plus accessible sportivement. Le mercato hivernal pourrait donc voir Stassin s’en aller, et Chiakha arriver dans la foulée. Encore faut-il que les Verts agissent vite pour ne pas se faire doubler par le Stade Rennais.