ASSE : Horneland a tapé du poing sur la table, sa cible a été identifiée

William Tertrin
17 novembre 2025

Après la qualification en Coupe de France face à Quetigny, Eirik Horneland a fait passer un message fort à l’un de ses joueurs.

La qualification de l’AS Saint-Étienne sur le terrain de l’AS Quetigny (1-3) avait tout d’un soulagement. Mais pour Eirik Horneland, la fête était loin d’être totale après ce 7e tour de Coupe de France disputé dans une atmosphère pesante et un brouillard épais. Le coach norvégien n’a pas hésité à faire passer son message d’exigence, pointant du doigt l’attitude d’un de ses jeunes défenseurs.

Un message fort d’Eirik Horneland après Quetigny – ASSE

Sur la pelouse du Stade Gaston-Gérard, les Verts ont su éviter le piège tendu par Quetigny, une équipe évoluant plusieurs divisions en dessous. La qualification pour le 8e tour de la Coupe de France est acquise, mais Horneland n’a pas mâché ses mots au coup de sifflet final.

Pour lui, ce “match bizarre” mérite une analyse sans concession. Et s’il a reconnu la capacité des siens à relever la tête malgré un contexte particulier, le technicien stéphanois a insisté sur la nécessité de maintenir une intensité et une discipline de chaque instant, à l’image de ses paroles lors de la conférence de presse d’après-match.

Kévin Pedro ciblé : une première période jugée insuffisante

Malgré la satisfaction du passage de tour, le jeune Kévin Pedro n’a pas échappé aux critiques. Auteur du troisième but des Verts, le défenseur central de 19 ans, formé à Saint-Étienne, s’est pourtant retrouvé au cœur des remarques d’Horneland, lui qui l’avait félicité après son gros match contre Troyes avant la trêve.

“Je ne suis pas très content de sa première période, dans la lignée de sa semaine d’entraînement”, a lancé Horneland en conférence de presse. Le penalty concédé pour Quetigny, où Pedro s’est montré fébrile, a agacé le coach, qui attendait clairement plus de solidité à ce niveau de compétition.

Si Pedro s’est repris après la mi-temps, marquant notamment un but important – son premier but sous le maillot stéphanois –, ce coup d’éclat ne suffit pas pour faire oublier une entame trop timide et un manque d’engagement dénoncé par l’entraîneur.

Quelle suite pour le défenseur stéphanois ?

À seulement 19 ans, Kévin Pedro se retrouve donc sous pression. Le message du coach est limpide : la régularité, sur le terrain comme à l’entraînement, sera déterminante pour obtenir plus de responsabilités avec l’équipe première. Pour rester dans les plans d’Horneland, le défenseur central va devoir hausser le ton et confirmer sa progression.

Impérial lors de la victoire face à Troyes juste avant la trêve, Pedro est également un moteur du groupe réserve. Son évolution passera désormais par sa capacité à répondre à ce défi mental et physique, pour continuer sur la lancée de la confiance déjà gagnée sous les ordres d’Horneland.

Le prochain rendez-vous face à Nancy sera scruté de près. Kévin Pedro saura-t-il transformer la critique en moteur, et progresser sous la pression ? Le débat est ouvert pour les supporters stéphanois, curieux de voir si le jeune défenseur franchira un nouveau cap après ce coup de semonce public.

