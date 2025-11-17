ASSE : un ancien Vert va entrer dans la légende du football d’une merveilleuse façon

Après avoir fait les belles heures de l’ASSE et du Napoli, Faouzi Ghoulam va entrer encore un peu plus dans la légende du club italien, à 34 ans.

Certains chemins de footballeur relèvent presque du roman d’aventure. Faouzi Ghoulam, né à Saint-Priest-en-Jarez et formé à l’ASSE, a traversé les hauts et les bas des terrains d’Europe pour marquer définitivement l’histoire.

Et il s’apprête à être honoré d’une merveilleuse façon pour son parcours marquant à Naples : une fresque à son effigie sera réalisée à l’extérieur du stade Diego-Armando-Maradona, aux côtés des autres légendes du Napoli. Aurelio De Laurentiis, président du club, a déclaré : « Malheureusement, le 1er novembre 2017, tu t’es blessé alors que tu étais l’un des plus forts d’Europe. Nous ne t’avons pas oublié ! Tu es dans le cœur de millions de supporters et tu seras toujours le bienvenu à Naples. »

Des débuts marquants à Saint-Étienne

C’est sous le maillot vert que le jeune Faouzi fait ses premiers pas décisifs. À l’AS Saint-Étienne, il devient rapidement une valeur sûre de la défense. Sa capacité à déborder, son énergie et son professionnalisme frappent les observateurs alors qu’il compte 97 rencontres jouées sous le maillot stéphanois (1 but, 8 passes décisives).

Longtemps choyé par le public stéphanois, il a laissé une empreinte indélébile qui a nourrit les espoirs de le revoir un jour dans le Forez par le passé.

Naples : L’âge d’or de Faouzi Ghoulam

Le grand saut a lieu en 2014, direction la Serie A et le mythique SSC Napoli. Il s’impose en très peu de temps comme le latéral gauche référence du championnat. Durant ses années napolitaines, Ghoulam enchaîne les matches de haut niveau : 216 apparitions sous le maillot azzurro, 3 buts, 28 passes décisives. Son pied gauche distille les occasions, sa rigueur défensive rassure toute une équipe, et son endurance impressionne des tifosi exigeants.

Dans une période où Naples retrouve les sommets, il incarne la classe et l’engagement, jusqu’à faire partie à jamais de l’histoire du club.

Un palmarès inoubliable en Serie A

Rarement un latéral aura autant pesé sur le palmarès d’un club italien. Ghoulam décroche la Coupe d’Italie en 2014 puis en 2020, ainsi que la Supercoupe dès sa première saison chez les Partenopei. À trois reprises, il ne passe pas loin du Scudetto, échouant seulement à la deuxième place lors des saisons 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019.

Sa régularité au plus haut niveau finit de convaincre les suiveurs : Faouzi Ghoulam est désormais entré dans le cercle des défenseurs les plus marquants de la décennie napolitaine.

Des blessures aux sommets, la grande résilience

Aucun conte de légende ne va sans obstacles. Dès la fin 2017, les blessures de Ghoulam viennent assombrir le tableau. Moins de temps de jeu, opérations, retours contrariés… Le destin semble prêt à le contraindre à l’oubli. Mais celui qui porte avec fierté les couleurs de l’Algérie fait alors preuve d’une résilience remarquable.

S’appuyant sur une éthique à toute épreuve, il parvient à retrouver les terrains, finissant par représenter un exemple pour ceux qui doutent. Malgré les épreuves, il poursuit sa carrière au sein d’autres clubs (Angers, Hatayspor), confirmant son incroyable détermination.

Un exemple pour les nouvelles générations

Pour de nombreux jeunes, en particulier ceux d’origine maghrébine, Faouzi Ghoulam demeure une source d’inspiration. Par son ascension express, sa combativité et son mental d’acier, il montre qu’avec travail et rigueur, tout rêve reste accessible. Son parcours européen, ponctué d’exploits et de défis surmontés, sert de repère aux espoirs du football, notamment algériens ou stéphanois.

Au-delà de ses exploits, son influence s’étend jusqu’aux débats du foot contemporain, comme en témoignent les critiques de Faouzi Ghoulam sur le PSG et le dossier Donnarumma.

La trace indélébile d’un champion

Aujourd’hui, même loin de Naples, Ghoulam continue de faire vibrer les amateurs de football. Sa carrière, jalonnée de succès mais aussi de courage face à l’adversité, inspire encore les passionnés de ballon rond.

L’ancien Vert, devenu légende napolitaine et internationale, laisse un héritage fait de passion et d’exemplarité.